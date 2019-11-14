你还没用上的eSIM走出两条路：物联网与智能手机

谈到eSIM，多数用户还停留在智能手表设备中可以有一个联网号码的认知概念，然而随着近年来的发展，eSIM在不同地区之间的发展情况已经变得颇有不同，目前三大运营商对于eSIM还处在限定于为可穿戴设备、物联网所使用的阶段，而在中国香港、中国台湾、以及不少亚洲、欧洲、美洲地区的运营商已开始普遍提供面向智能手机的eSIM服务。

例如目前被大家所熟知的iPhone 11及iPhone 11 Pro系列机型，其实只有在内地、香港、澳门三个版本的机型中才采用了实体双卡的设计，而在国际版机型中则采用了与上一代iPhone XS系列相同的一张实体卡加一张eSIM的设计。苹果官方也专门在官网向用户介绍搭配eSIM使用双SIM卡功能的说明指导。下文中就来介绍下目前eSIM在不同地区的发展情况。

三大运营商的eSIM：聚焦物联网

目前，国内三大运营商的eSIM应用还暂时与智能手机无缘，但可穿戴设备则可以享受其空中写号的便利。例如在今年3月底，中国联通就正式宣布将eSIM可穿戴设备独立号码业务从试点拓展至全国。

但是，对于一号多终端来说，eSIM的推广一直进展较为缓慢。目前中国移动在上海、深圳、广州、南京、成都、杭州及天津开通了此业务，中国电信开通的城市为成都、广州、杭州、南京、上海、深圳及武汉，中国联通开通的城市为上海、广州、长沙、深圳、天津、武汉及郑州。

另外，国内运营商在物联网领域也在推动着eSIM应用的进程，例如在2018年的中国电信智能终端技术论坛上，中国电信曾表示已经建立eSIM运营管理体系，正在积极推动eSIM技术在泛智能和物联网领域的应用，并将按照《嵌入式UICC卡需求白皮书》、《App与第三方智能穿戴设备》、《服务接入规范以及技术要求》等规范，在产品层面上分为独立eSIM和一号双终端两类业务。但是，当时电信的发言人也明确表示称现阶段反对手机eSIM，将积极跟进国际国内标准，推动监管政策制定，组织开展安全评估。

今年6月，中国联通也在第二届GSMA eSIM论坛上表示，中国联通深信物联网将是未来eSIM应用的重要领域，为此中国联通进行了将eSIM应用于物联网的研究，其中将RSP规范引入物联网eSIM终端中的尝试，可以有效的提升eSIM在该领域的适用度。

不同的用法，共同的漫游佳品

实际上，相对于国内运营商没有触碰的智能手机eSIM的应用，国产手机厂商反而早就率先拥抱eSIM技术，通过在手机中内嵌eSIM，并整合系统软件功能，为用户带来更便捷的国际/港澳台漫游业务。

小米在MIUI7开始便加入了小米漫游功能，方便用户无需购买当地实体的SIM卡，就能直接进行价格低廉的国际漫游上网，只要是内嵌了eSIM的小米手机，就可以在小米漫游中购买目的地的资费套餐，到达目的后，只要在应用中进行开启激活，就能通过eSIM中临时的当地资费号卡进行国际漫游上网。同样，在华为、一加、锤子等国产手机中目前均有类似的功能，原理均是通过手机中内嵌的eSIM来实现。

然而，对于不少其他地区用户来说，他们则更喜欢将自己常用的本地号码来绑定为eSIM，然后在漫游地再使用一张实体SIM卡，从而在双卡双待的情况下，保持本地号码的电话及短信畅通，同时可以使用当地的流量资费卡进行上网。他们认为，本地号码属于常用号码，本身就不需要经常更换，eSIM是最好的选择，而空余出来的SIM卡槽则可以方便随时更换不同的各地资费号卡来使用。

大量运营商已广泛提供智能手机eSIM服务

实际上，之所以国际版的iPhone 11与iPhone 11 Pro系列手机采用实体SIM+eSIM的双卡双待配置，同时Google最新的Pixel 4机型也同样选择实体SIM+eSIM的组合，原因就在于目前已经有大量的运营商普遍支持eSIM在智能手机中的应用。

根据苹果官网显示，截止今年11月，目前支持向iPhone XS与iPhone 11 Pro系列、及iPhone XR、iPhone 11提供eSIM服务的各地区运营商已达96家，地区遍布东南亚、西亚、北美、拉丁美洲、欧洲地区。

中国香港地区的运营商目前就普遍支持eSIM服务，像被大家所熟悉的中国移动香港便支持为iPhone XS、iPad空中写入当地的号码。另外，像csl、3均支持这一服务，甚至用户无需前往营业厅，直接在任意地点就能完成新号码的申请与写入。中国台湾地区的台湾中华电信于2018年10月底开通eSIM服务，目前台湾大哥大、远传电信、亚太电信与台湾之星均已开通对eSIM服务的支持。

一般情况下，用户只需要在运营商网站上进行申请，然后会在邮箱中收到申请成功的邮件，邮件内容中会附有一个激活开通的二维码，使用手机进行扫描便可成功完成写号。而当用户需要更换手机，进行号码迁移时，也仅需要在网站或客户端中申请迁移，使用新手机重新扫描新的二维码即可。

美国的Google则将自家虚拟运营商业务的eSIM服务与自家的Pixel手机进行了结合，仅支持使用Pixel手机才能写入自家虚拟运营商业务的电话号码。不过，却利用自身虚拟运营商的属性，未来准备支援双LTE连线功能，即可自动选择至目前网络状况最好的运营商网络。