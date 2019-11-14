微软最高职位华人沈向洋离职，他的成就有多大

美国科技行业职位最高的华人，微软核心管理层唯一的大陆华人，沈向洋突然宣布离开微软。

之所以说“突然”，是因为在前不久我们还在邀请沈向洋来中国代表微软进行AI方面的演讲，微软团队工作人员反馈其11月20日左右可能因公务来中国。而11月14日凌晨就收到了沈向洋离职公开信。

微软官方公众号也发布了题为“感谢你，Harry！感谢您，沈向洋博士！”的文章，微软中国官方也评价其为“微软的中国先生，中国的微软大使”。

微软中国区工作人员甚至供应商团队的人纷纷转发感谢沈向洋。有人说：“从北京到西雅图，大洋两端，他不仅是科研人更是连接之桥梁。”

曾在微软研究院后离开回国加入创业公司的研究院WG也感慨道：“（沈向洋）不仅推动了一个伟大公司的发展，更言传身教的打造了中国人工智能分布在各行各业的铁军！”

圈里人也会忍不住祝福：“祝福Harry，了不起的成就。”

沈向洋说：“离开微软是我一生中最艰难的决定。”他已经在微软效力23年；他是微软AI和研究事业负责人；他还是微软必应和小娜的缔造者；因其在计算机视觉和图形学的突出贡献，以及在业内的研发领导力，2017年沈向洋当选了美国国家工程院院士；2018年，当选了英国皇家工程院院士。

虽然未透露下一步计划，但希望沈向洋能够开启一个新篇章。

沈向洋： 是时候去开启一个新的篇章

临别之前，沈向洋向微软员工发出员工信。

在信中，沈向洋表示，“能在这样一家伟大的公司，纵贯研究院与产品研发团队，其至上体验，永生难忘。”

他表示，离开微软是他一生中最艰难的决定，“今天，微软已经如此地成功，在人生的这个阶段，我觉得，已经是时候去开启一个新的篇章；去探寻超越微软、超越商业的新挑战；去思考为产业、为下一代计算科学领域的研究员和工程师们，还能多做些什么。”

延伸·沈向洋致员工信 同事们， 11月，对我来说，在过去的二十三年里，具有非常特殊的意义。1996年11月4日，我在雷德蒙德加入了微软研究院；1998年11月5日，我参加了微软亚洲研究院的创建仪式；2007年11月，我作为搜索产品研发工程副总裁正式加入必应团队；2013年11月，我成为执行副总裁、加入高级管理团队，主管技术与研究；而今天，2019年11月13日，一切圆满始终。 能在这样一家伟大的公司，纵贯研究院与产品研发团队，其至上体验，永生难忘；感恩之情，无以言表，惟有深怀于心。 能与一群计算与技术产业最聪明的人一起共事，能有机会来参与解决人类面临的巨大挑战并帮助公司塑造“下一个未来”，我深感无比荣幸；能够帮助推动计算科学的发展，尤其是与微软研究院和学术界这么多才华横溢、成绩斐然的研究员与学生共同创新，我更感到无上荣光；我们在必应搜索领域的那些铁尺寸进——提升搜索质量和性能、提高广告盈利和用户体验，以让对手胆寒之势持续推出包括Bing for Business在内的全新产品；这一切都让我倍感难忘。而更让我珍视和骄傲的，是我们缔结的友谊。 离开微软是我一生中最艰难的决定。今天，微软已经如此地成功，在人生的这个阶段，我觉得，已经是时候去开启一个新的篇章；去探寻超越微软、超越商业的新挑战；去思考为产业、为下一代计算科学领域的研究员和工程师们，还能多做些什么。 我为你们感到自豪——为微软、为人工智能和研究事业部、为微软研究院、为搜索和广告新闻团队、为必应团队、为亚洲互联网工程院、为亚洲研究院，也为我们共同的成就而自豪！我将会非常想念大家。我相信，大家会在萨提亚和凯文的领导下，继续取得新成就。 过去二十三年中，我学到了很多，其中最大的心得就是——我们虽无法预卜未来，但能够做最好的准备：坦荡、宽容、善待他人。 谢谢你们，我的朋友们！ 沈向洋

沈向洋在微软的23年

沈向洋1966年10月出生于南京市溧水区，1980年（13岁）从江苏省溧水高级中学毕业后进入南京工学院（现东南大学）。他相继获得香港大学电机电子工程系硕士学位，研究生毕业后，进入卡内基梅隆大学计算机学院，成为著名的计算机专家拉吉·瑞迪(Raj Reddy)教授的学生，1996年获卡内基梅隆大学计算机学院机器人专业博士学位。

沈向洋是计算机视觉和图形学研究的世界级专家，是美国电气电子工程协会院士（IEEE Fellow）、国际计算机协会院士（ACM Fellow）。

在2017年2月，沈向洋当选美国工程院院士，2018年当选英国皇家工程院外籍院士。

他在微软的工作开始于1996年，那年他在雷德蒙德加入了微软研究院；1998年，他参与创立微软中国研究院（后更名为微软亚洲研究院），并在2004年升任第三任微软亚洲研究院院长兼首席科学家。

2007年，沈向洋升任微软全球资深副总裁，负责微软必应搜索产品的开发工作。

2013年11月14日，沈向洋担任微软全球执行副总裁，主管微软技术与研发部门，并主要负责推动公司中长期总体技术战略、策略以及前瞻性研究与开发工作。

微软官方回应：感谢你，Harry！感谢您，沈向洋博士！

微软CEO萨提亚·纳德拉在宣布沈向洋即将离职时，对沈向阳有这样的评价：

Harry对微软产生了深远的影响。他在计算机科学和AI领域的贡献留下了宝贵的遗产，给未来的创新留下了坚实的基础。我要感谢他的领导和合作，以及他为微软所做的一切。

在沈向洋即将离开的消息发布后，微软官方也发出了一篇深情的博客文章。

在这篇博客里，微软方面以“感谢你，Harry！感谢您，沈向洋博士！“为题，认为”你是微软的中国先生，更是中国的微软大使。“