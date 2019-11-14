李楠点评16英寸苹果MacBook Pro：不支持WiFi 6有点...

IT之家11月14日消息 昨日晚间，苹果官方上架了16英寸MacBook Pro，售价18999元起。国行售价方面，i7+512GB SSD+AMD Radeon 5300M+16GB内存售价18999元；i9+1TB SSD+AMD Radeon 5500M+16GB内存售价22199元。新机型将在获得批准后发售。

对于这款苹果最新16英寸MacBook Pro，李楠在知乎发表了自己的看法。

以下为李楠点评全文：



这个本子肯定肯定一堆人喊真香，我就说一下目前的官方评测媒体不太会说的点吧：

1、 WiFi没有支持WiFi 6真的有点...

毕竟WiFi是MBP最常用的连接方式...买得起两万块笔记本的人组不起WiFi 6网络吗...

还好bt5没缩水，AirPods Pro连接这个本子效果是有保障的。

2、一如既往，高配版本其实意义不大

i9-9980hk TDP 45W，AMD 5500M TDP 50W。光显卡cpu就耗光所有供电-96W。

而且TDP不是峰值i9随便boost一下，干掉个80W也不稀奇。

从供电看，高配版很难全速运转的。i7 + 5300M的组合在电力和热管理上就合理多了。

3、不是十代U...

意味着很快会有十代U的升级版吧。。

4、坚持单热管压i9我也是...

所以你看，从散热看，苹果也没有打算让高配跑全速。

不过也可以理解反正供电也不支持。

但是散热器的改善还是好事情，提升12W功耗就意味着提升12W性能，至少降低了降频可能性。

那么买点在哪里呢？

第一是屏幕实实在在变大

第二是供电散热的确进步了十几w的样子

第三是键盘改善

第四是mic和音响改善

关键是，起售价也没提升多...加量不加价

PS：



大屏幕MBP最坑的是那个巨大的充电头。这次看还是老样子。

如果MBP能同时取电，弄两个口红充电头，130W的供电，能把高配的散热逼到极限~~