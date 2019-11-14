马云圆梦：阿里与香港“恩爱情仇”，7年再上市影响几何

在离开阿里巴巴“江湖”整整64天后，马云终于圆了香港上市梦。

昨晚，阿里巴巴集团在香港联合交易所网站提交初步招股文件，正式确认香港IPO——资本运作飞了一年多的“靴子”，终于落地了。

实际上，阿里与港交所也曾上演“恩爱情仇”：从联姻到分手再到复合失败，直指此番再牵手，历时长达十余年。

这是时代的写照，也是港交所的遗憾。

业内认为，此番阿里回归，若成功完成融资，其融资规模将超过Uber成为2019年全球最大规模IPO，而港交所也将完成25年改革之最后的拼图。

可谓“万事俱备，只待君来”。

▲阿里巴巴香港IPO文件

重登融资榜首，或成今年最大规模IPO

据悉，阿里此次计划通过全球新发行5亿股普通股新股，并在香港联合交易所主板上市。本次发行包括5亿股普通股，以及可额外发行最多75000000股普通股新股的超额配股权。预计最早于11月20日定价。

招股书显示，其拟将全球发售净额用于实施其战略，包括驱动用户增长及参与度提升；助力企业实现数字化升级，提升运营效率；持续创新等。

值得一提的是，招股书还特别解释了阿里的合伙人制度，以及罗列了38名现任合伙人名单、加入阿里时间以及当前担任职务。

据数据公司Refinitiv显示，如果阿里此次成功完成融资，其融资规模将超过Uber成为今年全球最大规模IPO，也将一举帮助港交所超越美国证券交易所，重登全球交易所总融资额排行榜首位。

据透露，与其他赴港上市企业不同，由于阿里巴巴属于二次上市，所以在港交所进行上市聆讯前，其无需在港交所披露招股书，而一旦通过聆讯，下一步便直接是择日挂牌上市。

▲2007年11月，阿里在香港交易所上市，马云在台上欢呼。

当年“香港新股王”，原则分歧，分道扬镳

实际上，阿里与香港渊源久矣：双方的故事，还要追溯到2007年。

当年10月，阿里旗下的B2B业务阿里巴巴公司在香港独立上市。5天公开发售时间内，冻结资金高达4500亿港元，超额认购逾258倍，创造港股市场冻资的最高纪录。

一个月后，阿里巴巴公司正式登陆港交所。发行价格为13.5港元，融资17亿美元。上市首日，开盘价格飚至30港元，后涨至41.8港元，为IPO价格三倍，夺得“香港新股王”称号。

可惜好景不长，进入2008年后，受金融危机等因素影响，阿里股票一路暴跌，一度触底到3.37港元。

在震荡四年后的2012年，阿里发出私有化邀约。同年6月20日，正式从港交所摘牌退市，并以每股13.5港元的价格回购其余股东的所有股份并予以注销。

这在当时引发了一波舆论热潮。

有报道分析，当时马云正在实施“大阿里”战略，考虑到集团战略调整，不排除在打通B2B与B2C平台后，未来选择整体上市。但是对于股民来说，伴随着阿里“断崖式”的股价，众人损失惨重。

2013年，阿里与港交所欲“再续前缘”，并公开进行了谈判拉锯战。从上半年开始，阿里便利用香港媒体造势。港交所、香港监管层与阿里巴巴，三方就此事再次沟通，但因阿里的合伙人制度与港交所在“同股同权”原则上的分歧，未能达成一致。

马云和蔡崇信二人，分别就合伙人制度发表言论，详细解释了该制度的优越性。随后，软银、雅虎也纷纷表态支持该制度。但这丝毫未改变港交所的上市规则，双方的谈判最终破裂。

当时，蔡崇信在香港出席活动时吐槽道，“在理念上，香港港交所停留在过去，我们是往未来的，他们是往后看的”。

▲2014年9月，阿里在纽约证券交易所挂牌上市，马云敲钟庆祝。

最终，阿里选择在美股上市。2014年9月18日，阿里正式登陆美交所，发行价68美元/股，不计超额认购行权，IPO募资约218亿美元，若计入可高达250亿美元，创美股史上最高IPO融资记录。

如今的阿里，市值高达4774.43亿美元，正与腾讯争夺亚洲第一大市值的宝座。

远走终要“回家”，马云多次表态“愿意回归”

理念和原则不同，让阿里与港交所失之交臂。

在港媒看来，这是香港金融界的一大遗憾。在2017亚布力中国企业家论坛·天津峰会上，香港前财政司司长梁锦松直言：“前几年没有让阿里巴巴在香港上市，是很重大的错误”。

痛失阿里，也成为港交所酝酿25年来最大改革的导火索。

2018年4月24日，港交所发布IPO新规，不仅允许双重股权结构公司上市，还允许尚未盈利的生物科技公司赴港上市。对于不同股权架构的发行人，港交所的咨询总结指出，相关拟上市公司上市最低预期市值，需要达到400亿港元，如果市值少于400亿港元，则需要在最近一个财政年度，收入不低于10亿港元。

这一举措加大了港股的宽容度，同时化解了阿里与港交所的隔阂。

不仅如此，它还掀起了一波互联网企业的上市浪潮。新规生效后，小米即提交招股书，以同股不同权模式申请港交所上市。随后，美团、映客、宝宝树等科技公司也先后“扎堆”上市。而阿里能否回归，始终是外界关注焦点。

实际上，马云曾多次表态“愿意回归”。

今年4月24日，香港立法会长三角考察团对阿里巴巴杭州总部进行访问，由马云亲自接待。双方进行交流期间，又提起当年阿里欲在港上市的计划。会后，考察团副团长张华峰指出，马云非常喜欢香港，在香港也已经有不少投资项目。当张华峰问及马云是否会考虑在香港上市时，马云表示“希望能够在香港上市”。

▲林郑月娥与马云对话

去年1月8日，香港特别行政区行政长官林郑月娥与马云对话，表达了香港渴望“拥抱”阿里巴巴的心愿。马云回应，香港通过了关于“同股不同权”的规定，这是巨大的变化，也是对阿里巴巴的肯定，“我们一定会认真考虑香港这个市场，而且希望参与香港金融市场打造，把它真正打造成为世界继纽约后第二大金融中心”。

近日，港交所行政总裁李小加在针对“阿里回归港股”时也表态，“我们非常欢迎阿里回香港上市，远走的人总有一天回家，我觉得回家是肯定的，只要我们能解决他们的问题”。

专家观点：阿里回归影响几何？

阿里再次香港IPO引发舆论争议，此番回归将对未来发展产生怎样的影响？“不差钱”的阿里，为何还要二次上市？

“我认为原因在于多元化融资渠道和增加流动性”，中国财政科学研究院应用经济学博士后盘和林在接受新浪科技采访时表示，美股估值存在泡沫化，资本市场对美股见顶的预期越来越高，“鸡蛋不放在一个篮子里，这也是阿里当前在资本市场的最好选择”。

盘和林指出，在港股上市后，首先最直接的是有助于市值的扩张，“假如内资可以购买时，对阿里的市值可能有很强的支撑作用，毕竟国内对阿里这样互联网头部企业的估值应该非常高”。

其次，多元化融资渠道将有助于阿里未来在资本市场的平稳发展，增加流动性之后，阿里将有更多的资金来发展AI等核心技术，这也将对阿里的未来产生积极、深远的影响。

值得一提的是，李小加曾表态，现在阿里不需要融资，也不需要再多一个交易场所，“若阿里增加一个上市地，会给其带来更多监管成本。若将来‘北水’可以通过‘互联互通’机制买阿里的股票，也许就是阿里回来的一天”。

另有分析人士表示，香港是阿里国际化战略的一个重要支点。2016年，天猫首次走出内地，在香港启动当年的“双11”购物狂欢节，成为国际化落地之举；2018年，菜鸟宣布将要投建的香港超级ehub，作为全球6大ehub节点之一，同样包含着国际化战略意义，“阿里更善于开创性的谋势，从长远来看，香港可能更适合‘中国方案’的全球价值输出”。

同时还有言论指出，阿里在港股上市可能取代港股市场的“定海神针”，若“新老交替”成功，将对香港资本市场产生深远影响。

结语

马云曾许下愿景：阿里巴巴要活到102岁，这是阿里人奋斗的目标。

企业的长远发展，不仅要靠业绩，更需要一种精神，甚至是一种传承。回归，意味着阿里能离服务对象更近、离投资者更近。

可以肯定的是，融资力度的加大，将加速推动阿里的可持续发展。无论是对港股还是阿里自身，这都是一个双赢的结局。