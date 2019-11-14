任正非称曾因工作压力想自杀，目前并不是最大危机

网易科技讯11月14日消息，近日任正非接受美联社的采访，他带领华为从激烈的市场竞争中幸存下来，并将西方竞争对手赶出中国市场。他经历过金融危机，还因为严重的工作压力而一度想自杀。在他看来，华为一直在面临考验。这些考验让他和公司更坚强，美国所施加的压力只是近期需要面临的考验而已。



▲图：美联社/Ng Han Guan于2019年8月20日

以下是翻译内容，有删节

作者：Joe McDonald

时间：2019年11月8日

链接：apnews.com/e5e0b6056bb241df92a87d8fd20a5619

【中国深圳（美联社）】经过几十年的努力，华为已发展成为全球最大的面向移动运营商的网络设备制造商，并超越苹果成为第二大智能手机品牌。但其创始人任正非一直以来就很少公开露面。

如今，华为正举公司之力应对其成功发展路上的最新威胁：该公司正遭受美国制裁并面临安全威胁方面的指控。在这个时候，任正非选择走入公众视野。

这位卷入中国与特朗普政府技术争夺战的企业家今年已经75岁。他曾在军队担任工程师。他通过艰苦奋斗摆脱贫困出身。他带领华为从激烈的市场竞争中幸存下来，并将西方竞争对手赶出中国市场。他经历过金融危机，还因为严重的工作压力而一度想自杀。

在他看来，华为一直在面临考验。这些考验让他和公司更坚强，美国所施加的压力只是近期需要面临的考验而已。

任正非在接受采访时表示：“三十年来，华为全都是痛苦，没有欢乐，每个环节的痛苦是不一样的。”

而最近一次考验还牵涉到他的家人：任正非的女儿、华为CFO，因涉嫌违反美国对伊朗的制裁而在加拿大被捕。

近十年来，任正非及其公司一直与美国对抗，否认美国关于华为可能协助中国开展间谍活动的指控。特朗普政府今年对华为进一步施压，禁止美国公司向华为销售美国技术，并敦促欧洲和其他盟国在下一代电信网络建设中排除该公司。

随着华为与华盛顿方面的冲突不断升级，任正非从一个预估身价约为30亿美元、受人敬仰但鲜为人知的商人转变为中国最受关注的人物之一。

任正非是中国早期发展起来的企业家之一，在20世纪80年代中国共产主义建设时期，这批企业家创立了中国第一批私营企业。他们从不断变化、国企占主导地位的环境中生存下来，克服了资金和技术短缺的困难，并最终创建了如今向海外各个行业不断扩展的多个企业。

尽管任正非已是成功人士，但他却像一个仍在奋斗的新手一样交谈，并表示他担心员工们可能会过于舒适。

行业研究公司Canalys的Nicole Peng表示，任正非在致员工的信中敦促员工“要为最糟糕的情况做好准备”。

Nicole Peng表示：“在应对危机方面，他依然发挥着非常重要的领导作用。他一直在谈论生存：要确保公司能生存下去。”

《下一个倒下的会不会是华为》一书的作者之一田涛表示，华为的企业文化源自任正非在中国最贫穷的地区之一贵州的成长经历。

华为实行中方员工持股制，股东人数占其18万员工总数的一半。任正非表示，华为没有外部持股者，无论是政府还是个人。

华为表示，随着更多股份分配给员工，任正非的持股比例已下降至1.14%。尽管如此，据跟踪中国富豪排名情况的《胡润百富榜》估计，任正非的净资产已达到30亿美元，较2018年增长了25%。

任正非将自己的成功归功于对细节的关注，而非自己的家庭教育。他表示，如果考不上大学，自己在养猪、做面等方面也可能是状元，并指出：“所以不要认为我小时候就有远大理想，小时候我的理想就是想吃一个白面馒头，因为没吃过；贫穷没有使我获得什么必须成功的要素，没有必然性。”

艰难时期

任正非大学修的是工程学，毕业后于20世纪60年代加入部队，并被派往东北建造纺织厂。他曾在低至-28℃（-18华氏度）的天气里，睡在室外。

他称自己在20世纪70年代中期开始走运。继非常激进的文革之后，中国国家领导人希望振兴技术。根据一名技术员的描述，任正非设计出一种检测仪器。这名技术员曾在国外见过类似仪器。

任正非称：“当时国家在寻找好的案例证明科学技术是有用的，我的这个小发明就被夸大成了大发明。”

任正非从部队退役后，于1987年创立了华为，从而走上了自己从未曾想过的创业之路。公司在销售进口的电信设备时，碰到了第一次危机：其供应商被竞争对手收购。华为于是开始着手开发自己的产品。

华为在研究方面的投入排名位居世界前列，并表示今年的研发支出将增长20%，达到170亿美元。

这缓冲了该公司被禁止使用美国组件和技术所带来的冲击。华为公司高管表示，他们正在替换华为产品中使用的美国部件，但预计无法使用谷歌地图和其它服务将导致其智能手机销售受挫。

任正非在看到电信行业的残酷竞争之后，便后悔进入了电信行业。但因为他是花掉一家人的积蓄才创立的这家公司，所以无法从头来过。

他表示，他试图通过集体决策机制来确保华为的长期生存。在该机制下，三人轮流担任董事长，每次任期为六个月。

尽管如此，他仍因其强硬甚至可以说专制的决策风格而为人所知。其决策风格在2000年的内部斗争中更加凸显，这场内部争斗几乎让这家公司分崩离析。

任正非表示：“今天的危机应该只有那时百分之一或者十分之一的压力。”

其他人想让华为投资小灵通，当时小灵通被视为移动手机的低成本替代品。这遭到了任正非的拒绝，因为他认为这会分散公司的注意力，无法实现聚焦开发第三代移动手机技术的宏伟目标。

任正非几乎每天都会收到高管的报告，催促其支持小灵通业务，因为越来越多的资金被投入到3G开发中。监管机构预计最早将于2003年批准3G。华为在2009年中国首次发牌前已在3G领域投入了60亿元人民币（约合7.5亿美元）。

他表示，“我每看到一次报告，就是一次内心的纠结折磨，痛苦得无以复加，可能抑郁症也是那个时候变得严重的。”

任正非的传记作家田涛指出，华为员工曾告诉他，任正非无法入睡时，会打电话跟他们说，担心无法支付每月3亿元人民币（约合5千万美元）的员工工资。

现任华为顾问、浙江大学瑞华创新管理研究所副所长的田涛表示：“任正非六七年前曾向员工透露了一个秘密，他自己曾多次有过自杀的念头。”

被迫站在聚光灯下

员工之前曾开玩笑说华为是没人听说过的最大的公司。

任正非直到2013年才接受了首次媒体采访，那一年这家公司正好推出首款智能手机，成为消费者品牌。

2016年，一张他在上海机场排队等的士的照片在社交媒体上广为流传，照片中其他乘客都没有认出他是谁。他因此成为了网络红人。网友纷纷评论表达对他的尊敬，称他不坐私人飞机，丝毫没有有钱人的作风。

2018年12月，孟晚舟在温哥华被捕，任正非因此在中国大多数商界领袖早已退休的年纪重回公众视线，充当起华为的代言人。华为借此发起了一波魅力攻势，希望化解西方对该公司的质疑。

深圳是个毗邻香港的城市，过去只是个小渔村，如今已发展成为拥有1,500万人口的全国科技中心。从今年1月起，各国记者和电视节目组纷纷长途跋涉来到这里对任正非进行采访，有的采访长达两小时。与华为同处深圳的企业还包括组装苹果iPhone手机的富士康和推出广为流行的社交媒体软件微信的腾讯。

众所周知，任正非说话十分坦率，他的同事表示还曾因此限制他与客户接触。但在公开场合，他看起来性格温和，甚至显得和蔼可亲。

尽管女儿遭到逮捕，他仍表达出对美国社会的赞赏。他没有批评美国政府，并称他不希望中国政府因为华为遭到制裁而报复美国。

任正非是一名共产党员。为了缓解针对华为的安全担忧，今年1月他曾承诺，如果中国政府要求华为提供外国客户的机密信息，他一定会拒绝。

华为和诺基亚、爱立信同为5G领域的领先厂商。预计5G可以支持自动驾驶汽车等未来应用，但5G也因其广泛的应用前景而成为政治敏感话题。

展望未来

虽然任正非仍担任华为CEO一职，但他已不再负责公司的日常管理。他表示自己目前仍无退休计划，因为他唯一的爱好就是工作。他会宣传公司的管理文化，还会邀请员工到他办公室一起喝茶并讨论问题。

Peng表示，任正非尤其强调华为要自力更生，开发自己的技术。她还表示，从这点来看，华为与中国电脑和智能手机制造商联想等企业不太一样，其他企业会更多地依赖于外部供应商。

华为已经发布自己的智能手机操作系统，并表示如有必要，该系统可以取代谷歌的安卓系统。虽然华为有自研的处理器芯片，但在高端产品上仍依赖于美国供应商。

Peng表示：“他们会从头做起，我认为这是受了华为创始人的影响。”

任正非表示，华为不可能通过向公众出售股票或上市的方式来消除西方国家的安全担忧。

他表示：“很少有上市公司能变得又大又强，资本的本质就是贪婪的。但我们是一家私营企业，所以我们一直致力于实现我们的长期目标。”

他承认，女儿被捕已经不是他的家人第一次为华为做出牺牲。

任正非称，在孟晚舟（随母姓）、自己的儿子和另一个女儿还很小的时候，他每年有11个月要待在离家很远的军队里。创立华为后，他每天要工作16个小时。

“我的三个儿女和我都不亲，尤其是我最小的女儿。从父亲这个角度来说，我觉得是亏欠他们的。将来我退休以后，尽可能去弥补关系。”