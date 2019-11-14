华为李小龙揭秘：为什么选择做高端手机，为什么发布会在国外先开

IT之家11月14日消息 近期华为手机产品线副总裁李小龙在深圳华为全球旗舰店开讲《Mate，从偶然到必然》，其中讲述了华为Mate手机的研发历程和感知所想。今天，李小龙在微博发布了VLOG视频，回答了大家关心的几个问题：

1、为什么当初选择去做手机？ 2、为什么决定做高端手机？ 3、为什么发布会在国外先开？

视频观看：点此链接。

1、为什么当初选择去做手机？

李小龙表示，当初去做手机，是公司的安排，并非是自己选择的，华为最初是做通信业务的，此前在3G网络方面做得非常好了，在海外找了很多客户，但客户表示买不到3G手机，买了华为网络也没有用。希望华为能够帮助提供一些3G手机，之后华为的手机业务部就成立了，是属于无线产品线。

2、为什么决定做高端手机？

李小龙表示，华为一开始做手机是面向运营商的，运营商想要什么手机就做什么，但几年后发现运营商特别喜欢做便宜的手机，其主要责任是发展用户，而不是卖手机。而产品厂商希望能够做出高端、体验更好的手机，限于运营商的要求和售价，华为无法发挥创新，而用户也不认识华为品牌。仅限于知道手机是充话费送的，续签合约免费拿的。华为认为，既然要做消费者市场，就要真正面向消费者，把品牌打响，首先就从高端手机做起。

3、为什么发布会在国外先开？

李小龙表示，因为华为的每一款产品都是面向全球消费者来定义的，希望全球的消费者可以看到产品，看到如何去讲去介绍产品，如果华为发布会安排在国内的话，海外的媒体包括语言各个方面，都会更麻烦一些，主要还是考虑媒体伙伴更方便更容易，所以每一次发布会会首先放在海外。

4、你最喜欢哪一款Mate？

华为李小龙表示，当然是Mate30这一代了。