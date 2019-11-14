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Oculus首席技术官宣布离职，Facebook VR研发又失大将

2019-11-14 9:31:31来源：猎云网作者：油人责编：骑士评论：

Facebook虚拟现实努力背后的推动力之一正在离职。据报道，Oculus首席技术官John Carmack周三宣布，他将于本周转任“首席技术官顾问”一职，并将大部分时间用于公司之外的新挑战。

Carmack在帖子中写道：“我仍然会在开发工作中发表意见，但这只会占用我很少的时间。”

他补充说：“我将致力于一般人工智能。”他明确表示自己未来的工作不会成为Facebook的一部分。Carmack写道：“至少暂时来说，我将采用维多利亚时代的绅士科学家风格，在家中进行咨询工作。”

Facebook的VR部门在一条推文中承认了这一职位变动，并称该公司很高兴Carmack仍在“任职中”。

一位Facebook发言人表示，Carmack将继续担任Facebook员工：“他在Facebook的工作性质将保持不变，他将从事许多项目。他将继续通过构建概念证明向我们提供有关策略和技术可行性的建议，并一如既往地向我们的用户倡导。例如，他将继续致力于在有限的移动计算预算内最大化视觉质量的项目。”

Carmack于2013年加入Oculus担任首席技术官，并在次年Facebook以20亿美元的价格收购了这家VR初创公司之后留下来。他对VR领域产生了巨大影响，推动了三星Gear VR和Oculus Quest等设备的实际实现以及下一代技术的进步。他每年在Oculus Connect上发表的有关VR进化的主题演讲一直是技术成就和行业未来挑战的关键晴雨表。

就在三个月前，Oculus联合创始人Nate Mitchell透露他即将离开Facebook。这标志着该公司VR部门最新的高管变更。开发了第一个Oculus Rift原型的Palmer Luckey在2017年初被爆出财政支持一个极右翼组织后，被迫退出。Oculus长期首席执行官Brendan Iribe于2018年10月离开公司。

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关键词：OculusFacebook

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