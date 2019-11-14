沃达丰宣布大手笔OpenRAN招标：覆盖欧洲超10万站点，未来支持5G

沃达丰集团在实现对OpenRAN的承诺上取得了巨大飞跃，宣布了覆盖整个欧洲的招标计划，这距离其在该地区进行首次技术试验还不到一个月。

此举对包括Mavenir和Parallel Wireless在内的所谓“替代”网络供应商来说是一个重大的推动力，因为该运营商的目标是将其供应商选择范围扩展到传统参与者之外。

OpenRAN计划是电信基础设施项目（TIP）的一部分，旨在通过采用商业化（通用）硬件的以软件为中心的方法来提高无线接入网的效率。其目标是增强多家供应商设备之间的互操作性，这种方法在为农村提供连接方面比传统方法更具成本效益。

OpenRAN与2G、3G和4G服务兼容。

沃达丰的招标将覆盖14个国家的超过10万个站点和4亿人口。

“就目前而言，这是世界上这个行业最大的一次招标。”沃达丰网络战略和架构部门负责人Yago Tenorio表示，“这对OpenRAN来说是一个形成规模的巨大机会。如果有必要，我们已经做好了替换站点的准备。我们的目标是在每个网站上都拥有现代化的、最新的、低成本的设备。”

沃达丰的一位代表表示，参与此次招标过程的所有公司（包括传统供应商）“还必须遵守ORAN规范”，以此作为扩大供应商名单的举措的一部分。

继在土耳其和一些非洲国家进行了试验之后，该运营商宣布了在英国农村地区开始进行OpenRAN试验的计划。此次，Tenorio透露爱尔兰也将参与试验，Mavenir和Parallel Wireless都将是试点的独家供应商。

预计OpenRAN未来将支持5G，沃达丰透露已经发出提供有关NR软件测试的信息的要求。七家供应商做出了回应，但其传统供应商均未接受邀请。Tenorio称赞三星网络是赢家，称这家韩国供应商展示了“惊人的结果”，表明行业“（为5G OpenRAN）所作准备比我们想象得更充分”。

同时，沃达丰和OpenRAN的支持者西班牙电信正在TIP中组建一个新的项目小组，着力于采用包括卫星、飞艇、气球和无人机等平台的“非地面连接解决方案”。该小组最初的用例将集中在未连接的区域和紧急救援服务上，计划2020年第四季度进行实验室试验，2021年第二季度进行试点，2022年第三季度进行商业部署。

宣布这项计划时，沃达丰AMAP技术总监Miguel Marin解释说：“宏基站和小型蜂窝无法完全解决未连接的缺口”，因此需要一种新的方法来提供“空中覆盖”。