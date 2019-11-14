374亿大单砸下来！中国移动启动31省通信工程设计集采

近期，中国移动正式启动31个省公司的2020-2021年通信工程设计与可行性研究集采。

本次采购规模庞大，涵盖了31个省公司的无线网（5G、FDD、NB等）、传送网、核心网、支撑网、承载网、业务网、电源等专业。

31个省分公司的通信工程设计与可行性研究集采预估基本规模超374.88亿元（不含税），预估扩展规模超562.32亿元（不含税）。

关于31个省分公司的标段划分，其中北京、天津、河北、吉林、山西、福建、云南、辽宁等16个省公司的通信工程设计与可行性研究工作，划分为66个标段；广东、江苏、浙江、上海等15个省的通信工程设计与可行性研究工作，划分为89个标段。

具体标段划分及集采规模见下表：

广东、江苏等15省

北京、天津等16省

值得注意的是，本次31个省级公司的集采均包括5G无线网通信工程勘察设计。这是中国移动首次进行大规模的5G无线网采购，中国移动非常重视。对投标人做出明确要求：参与无线网的应标人必须满足电子通信广电行业（通信工程或无线）甲级设计资质、工程勘察（通信测量）甲级，且5G无线网要求投标人的自有专业设计人员不少于500人。

面对如此大规模通信工程设计采购，各大通信设计单位一定摩拳擦掌、跃跃欲试了。