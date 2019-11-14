AMD公布Radeon Pro 5000M系列GPU具体参数

AMD透露了苹果刚刚推出的16英寸MacBook Pro中新Radeon Pro 5000M系列GPU选件的规格参数，其中Radeon Pro 5300M和5500M提供了更好的图形性能，并提供了高达8GB的GDDR6 VRAM选项。

作为苹果推出的16英寸MacBook Pro的一部分，Radeon Pro 5000M系列图形处理单元与15英寸MacBook Pro的先前可用选项相比，性能显著提高。

除了集成显卡外，新的MacBook Pro型号在标准型号做了两种配备，一种是4GB GDDR6内存的Radeon Pro 5300M，第二种是4GB GDDR6内存的Radeon Pro 5500M，两款标准型号在价格上有所不同（当然，在CPU和存储等方面也有档差）。两个标准款都可以升级，5300M可升到5500M，4GB VRAM 5500M则可以升级到8GB VRAM。

Radeon Pro 5000M系列采用AMD的新RDNA架构制成，被称为首批使用7纳米工艺制成的分立式移动GPU。使用GDDR6最多可实现每秒192GB的内存带宽，是GDDR5的两倍。

Radeon Pro 5500M GPU配备24个计算单元，1,536个流处理器，1300MHz的峰值频率，并可以提供多达4 teraflops的单精度浮点性能。Radeon Pro 5300M GPU具有20个计算单元，1,280个流处理器，1250MHz的峰值频率，3.2 teraflops。

15英寸MacBook Pro独立显卡由Radeon Pro 555X或Radeon Pro 560X组成，两者均具有4GB VRAM。苹果介绍称，基于新的标配MacBook Pro，消费者将享受比之前标配MacBook Pro快2.1倍的图形性能。

而比较15英寸和16英寸可用的最高配GPU，即4GB Vega 20和8GB Radeon Pro 5500M之间，图形性能提升高达80%。