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广达回应“退出Apple Watch组装业务”：赚钱就做，赚钱最重要

2019-11-14 10:10:06来源：新浪科技作者：-责编：沧海评论：

新浪科技讯11月14日上午消息，据台湾地区《经济日报》报道，市场盛传广达为了获利问题，将退出Apple Watch组装业务。对此，广达董事长林百里强调，“赚钱的就做，赚钱最重要”，如果有些产品过于劳力密集，一直做下去不是那么有意义。台湾《经济日报》称，林百里的言下之意似乎暗示广达将逐渐淡出Apple Watch组装业务。

报道称，Apple Watch代工业务已成为广达三大营运支柱，尽管广达没公布相关营收，但市场普遍认为，营收可能高达上千亿(新台币)，一旦广达淡出该业务，将使营收下滑不少。

据悉，广达从第一代Apple Watch开始组装，是最早切入该业务的代工厂，但该业务发展多年，尽管为广达带来庞大营收，但对广达获利贡献始终不见起色。

在13日的广达今法说会上，有媒体询问广达明年是否要退出穿戴装置业务。

对此，广达副董事长梁次震指出，很多产品都是穿戴装置，广达从来没说过离开，离开的话是某一些厂商在讲的，可是广达气都很长。梁次震补充，广达会很仔细去衡量，什么东西该做、什么东西该合理控制。他强调，营收没用要看EPS，获利大才是重要，营收大不大不是重点。

广达董事长林百里则强调，“赚钱的就做，其他的都不重要，赚钱最重要”，如果有些产品过于劳力密集，一直做下去不是那么有意义。

此前，台湾《电子时报》也曾引用业内消息称，由于利润问题，广达电脑可能会在2020年的某个时候停止接受Apple Watch的组装订单，并可能出售其在中国常熟的工厂，这家工厂专门组装可穿戴设备。

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关键词：Apple Watch

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