数据透明化！大疆将推新技术：有智能手机就能跟踪附近的无人机

11月14日消息，据国外媒体报道，中国无人机公司大疆正在研发一种技术，能让任何拥有智能手机的人都能跟踪附近的无人机。这一消息是在更大范围内推动无人机行业数据透明化的背景下宣布的。



大疆表示，这项追踪技术将通过一款智能手机应用向公众开放；只要利用Wi-Fi信号，用户就可以通过这款应用识别附近无人机的识别码，以及其位置、高度、速度和方向等。该应用可能在2020年推出，目前正等待监管部门的批准。大疆称，这项新技术旨在“增强安全、安保和内心的安宁”。

当前，无人机行业正承受着如何防止其产品被滥用的压力，如用于窥视或干扰商用飞机的飞行等。在世界各地机场，都曾发生因无人机违规飞行而导致航班大规模延误的事件，机场运营商被迫花费数百万美元安装反无人机防御系统。

大疆表示，其推出的应用可以让具有Wi-Fi Aware功能的智能手机，识别1公里范围内的无人机。（Wi-Fi Aware是Wi-Fi联盟推出的一项全新的功能，搭载该功能后，Wi-Fi设备将在建立网络连接之前便可感知周围的设备、应用与信息，包括实现基于Wi-Fi的距离评估、背景通知和优惠信息等针对具体位置的服务。）值得注意的是，该系统适用于过去几年制造的所有无人机，而不仅仅是大疆制造的无人机，不过该公司尚未确定兼容的无人机名单。

可以肯定的是，这款新应用不会像AeroScope那样强大，后者是大疆于2017年发布的用于追踪流氓无人机的专用系统。大疆的一位发言人说，大疆提出将AeroScope向其他制造商开放，但没有一家公司接受。AeroScope有更强的传输能力——和无人机的常规命令与控制信号一样强——所以它可以识别几英里之外的无人机。这位发言人称，机场、监狱和体育场可能会继续使用AeroScope系统。