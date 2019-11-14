工信部召开全国“携号转网”监管工作研讨会：将加大监管惩处力度

11月10日，全国“携号转网”系统上线试运行。11月11日，工信部发布了《携号转网服务管理规定》。

11月12日，全国“携号转网”监管工作研讨会在京召开。工业和信息化部信息通信管理局副局长鲁春丛出席会议。

鲁春丛提出，各地通信管理局要公平、公正、公开执法，利用好通报机制、约谈机制、公示机制，坚决惩处恶意竞争行为。

他表示，八个月来，三家基础电信企业、各地通信管理局、中国信通院投入大量人力、物力、财力，通力合作，技术标准体系、系统建设改造、联调联测总体上进展顺利，达到了计划要求和目标。

鲁春丛强调，“携号转网”已进入试运行关键阶段，11月底前将全国正式实施。网络改造完成后，规范服务、便捷服务、满意服务是工作重心。“携号转网”服务覆盖面广、涉及环节多、社会关注度高，难度不小。各地试运行初期存在很多服务问题，要密切关注，快速反应，及时改进，查缺补漏，为正式运行提供坚强保障。

对下一步工作，他提出了五点要求：

一是切实增强责任感使命感。“携号转网”是一项惠民工程、系统工程、服务工程，事关亿万民生、事关行业高质量发展、事关行业治理能力。全行业要牢记初心，践行使命，不折不扣完成这项任务，助力全面建成小康社会。

二是加大监管惩处力度。各地通信管理局要公平、公正、公开执法，利用好通报机制、约谈机制、公示机制，坚决惩处恶意竞争行为，打造良好市场环境。

三是强化行业自律。中国电信、中国移动、中国联通要进一步担负起主体责任，充分发挥协商机制的作用。尽快制定本企业“携号转网”服务实施细则，并向社会公布。以服务民生为宗旨，高处着眼，细处着手，增强用户感知，丰富用户体验。不以“携号转网”作为市场竞争的手段。

四是确保系统稳定运行。评估可能携转的峰值流量，进一步做好系统压力测试，在稳定性、可靠性、实时性、安全性上做足功课。

五是加强宣传引导。及时发现、回应、澄清对“携号转网”服务的误读误解，理性引导用户对待、办理和使用“携号转网”服务。