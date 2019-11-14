特斯拉一度成市值第三大车企：前面仅剩丰田大众

网易科技讯11月14日消息，据外媒报道，电动汽车制造商特斯拉宣布在德国建设4号超级工厂（Gigafactory 4）后，刺激该公司股价持续走高，日前其市值超过戴姆勒(Daimler)，成为全球市值第三高的汽车制造商。

严格说，在市值上很难将特斯拉与其他汽车制造商进行直接比较，因为它不仅仅是一家汽车制造商，特斯拉的能源部门也在不断增长。但目前其大部分收入来自汽车业务，从市场资本化的角度来看，这使该公司可被归入“汽车制造商”行列。

2018年，特斯拉股价曾一度飙升，使其市值超过了几家传统大型汽车制造商。但在股市上经历了艰难的一年后，该股陷入低谷。现在，但在宣布在柏林地区建厂后，其股价上涨超过2%，其市值甚至超过梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)的母公司戴姆勒，成为世界上第三大市值最高的汽车制造商。

不过周三其股价下跌了1%，排名重回第四。

特斯拉在几个欧洲市场都取得了成功，但在德国受挫。在德国，人们往往更愿意坚持使用德国制造的汽车。然而，德国汽车制造商自己并没有销售太多全电动汽车，因为他们直到最近才把重点放在插电式混合动力汽车上。

特斯拉的汽车主导了美国几个高端细分市场，而其他市场通常都是由德国汽车制造商把持。现在，特斯拉希望在欧洲做同样的事情，通过更广泛的车辆供应和更低的成本来实现这个目标。具体方案是在当地建立工厂，而不是从加州运送汽车过去。

许多老牌汽车制造商正开始对特斯拉做出回应，争相进行更大规模投资，推出自有品牌的全电动汽车。他们试图复制特斯拉的成功，但电动汽车社区往往认为这些投资规模太小，而且为时已晚。

当梅赛德斯-奔驰宣布10亿美元的电动汽车投资项目时，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)曾开玩笑说，这个项目投资“少了一个零”。

戴姆勒曾在2017年宣布，到2022年，他们将花费110亿美元推出10款全新的电动汽车。特斯拉尚未宣布他们将在德国4号超级工厂上的预算，但估计将超过10亿美元。