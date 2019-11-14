外媒评微软华人高管离职：沈向洋不会退出行业

北京时间11月14日上午消息，微软近日宣布重大人事变动，执行副总裁、AI及研发主管沈向洋博士（Harry Shum）将于明年2月离职，他在微软已经工作23年。微软CTO、曾任LinkedIn公司高管的凯文·斯科特（Kevin Scott）将接管沈向洋的职责。目前还不清楚沈向洋今后的计划。

据外媒报道，虽然沈向洋要工作到明年2月1日，但微软的调整即时生效。在接下来的日子里，沈向洋将会担任微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)和微软创始人盖茨的顾问。

纳德拉在备忘录中告诉员工说：“Harry给微软带来了重要影响。他在计算机科学、AI领域做出了许多贡献，这些贡献成为微软的重要遗产，为未来创新奠定了基础。对于他的领导、合作以及他为微软所做的一切，我表示由衷的感谢。”

下一站沈向洋将会去向何处？微软没有提及。从种种迹象看沈向洋应该不会退出行业并退休。

2016年，微软成立人工智能与研究事业部（AI and Research Group in 2016），将Cortana、必应、环境计算及机器人工程团队与微软研究院部分团队整合，当时微软指派沈向洋负责新部门，整个部门有员工近5000人。

在随后几年里，微软从人工智能与研究事业部抽出许多技术，变成独立产品团队。当中一些成为Cortana商务产品团队和Bing for Business的一部分。

在萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）2014年接替史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）出任微软CEO之后，沈向洋一直微软内部综合性的研究方法的主要倡导者。他的团队一直以来都是学术界以外最杰出的科研机构之一，与谷歌母公司Alphabet和Facebook齐名。

微软以往会将最聪明的人才留在研究机构，而不会让其从事向客户交付产品的任务。随着时间的流逝，该公司开始让更多研究人员参与产品开发。2016年，微软采取新的措施，希望加快将研究成果转化为产品的速度。该公司成立了人工智能和研究事业群，将研究人员与产品研究人员召集在一起，并让沈向洋负责。

他管理的产品包括Cortana虚拟助手等。该事业群的规模已经有所扩大，据悉到2017年已经多达8000人。

沈向洋本人于1996年加入微软，在华盛顿州雷德蒙市的公司总部担任研究员。他后来从事必应搜索引擎开发工作。微软发言人表示，他将继续为纳德拉和微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）提供建议，直到离开为止。