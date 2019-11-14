扎克伯格为何妖魔化TikTok，却又不愿出手太重

11月14日消息，据外媒报道，早在三年前，Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)就曾想要收购短视频应用Musical.ly，但却被中国公司字节跳动捷足先登。字节跳动随后将其与自家类似应用合并，将其打造成为深受欢迎的视频平台TikTok（抖音海外版）。如今，扎克伯格正在妖魔化TikTok，希望对其快速增长势头进行打压；但又不愿出手太重，以此避免重伤TikTok，使得Facebook受到更严格的反垄断监管。

2016年夏天，在多数发达国家市场达到饱和后，Facebook开始将注意力转向中国。扎克伯格为此发动了魅力攻势，包括学习普通话，用中文在清华大学发表演讲等。与此同时，他还悄然与总部位于上海的某初创公司进行收购谈判。如果交易能达成，这将重塑社交媒体领域的格局，就像其收购Instagram或WhatsApp所带来的影响那样。

扎克伯格想要收购Musical.ly，这是一款在美国青少年中很受欢迎的短视频应用。据三名知情人士透露，Facebook在2016年下半年的大部分时间里都在努力实现这个目标。

同年8月，扎克伯格邀请Musical.ly联合创始人朱俊到Facebook位于加州门洛帕克的总部，与他的团队进行了几次探索性会谈，其中包括当时的Instagram首席执行官凯文·希斯特罗姆（Kevin Systrom）和Facebook负责增长业务的副总裁哈维尔·奥利文(Javier Olivan)。接下来的一个月，Facebook派出团队前往上海继续这些对话。尽管未能达成收购协议，但双方对待谈判都很认真。然而，仅仅14个月后，字节跳动就斥资约8亿美元收购了Musical.ly，并据此打造了流行视频平台TikTok。

最近，扎克伯格努力在将TikTok妖魔化，认为该应用是对其地位的威胁。其中一人表示：“Facebook非常愤怒，因为TikTok是他们唯一无法击败的东西，以至于他们不得不求助于地缘政治论点和华盛顿的立法者来为他们助战。”

扎克伯格为何在此时频频发难？目前不少美国国会议员都要求对TikTok是否危机国家安全进行审查。与此同时，美国外国投资委员会(CFIUS)本月初开始调查字节跳动收购Musical.ly的交易。或许他在火上浇油。

TikTok拒绝对本文置评，但在声明中表示，该公司已经注意到了扎克伯格咄咄逼人的言辞。TikTok发言人称：“扎克伯格受到的审查越多，TikTok在他的演讲、采访和撰文中出现的次数就越多。你必须问问他：这是不是纯粹的巧合？”

当Facebook无法收购Musical.ly时，它转向了其轻车熟路的策略：模仿。该公司前雇员曾指出：“我们知道，可以凭借Facebook的庞大规模赢得竞争。”就像Instagram模仿Snapchat的故事功能。

2018年11月，Facebook试图对TikTok做同样的事情。它推出了独立视频应用程序Lasso，其界面和功能与TikTok类似。该应用很快被打上了模仿者的烙印，几乎没有什么吸引力。风险投资家、Product Hunt网站创始人瑞安·胡佛(Ryan Hoover)表示，当用户了解Lasso是Facebook的产品，他们就会将它与该平台上更古老的社区和文化联系起来，并予以拒绝。

社交媒体顾问杰斯·巴尔(Jess Bahr)指出：“很明显，扎克伯格不理解TikTok。TikTok与众不同，因为它创造了独特的文化，其算法服务于人们自己甚至都不知道是否想要的内容。”像巴尔这样的评论家怀疑扎克伯格是否了解TikTok的吸引力，他本人似乎没有使用过它。然而，这并没有阻止扎克伯格推出其他模仿项目。美国当地时间周二，Instagram宣布在巴西推出TikTok的模仿版应用，这是它首次尝试将短视频功能引入照片平台。

然而在大肆宣扬TikTok的威胁时，Facebook对后者的态度却又十分复杂。正如多名Facebook前高级员工指出的那样，Facebook需要TikTok。Facebook以TikTok为借口，就证明自己没有垄断地位，试图说服美国监管机构不要对其加强监管。Facebook全球政策开发主管马特·佩罗特(Matt Perault)曾说过：“我们与来自世界各地的公司竞争。例如TikTok，这款推出不到三年的中国应用已经被下载了超过10亿次，是2018年下载量最高的iOS应用。”

显而易见的是，Facebook现在有了个可供选择的借口，可以用来应对多项联邦和各州的反垄断调查。