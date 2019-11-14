法拉利又发新车了，这次是入门硬顶跑车Roma

今年的法拉利好似打了鸡血一般，就连临近年关的这个佛系时间点也丝毫没有松懈，随着全新法拉利Roma的登场，法拉利在今年已经发布整整五款新车了。

在法拉利的描述中，Roma应该是一款定位近似于portofino的车款，也就是法拉利的入门级硬顶跑车。Roma的轴距为105.1英寸，同时车体规格也与California相近，所以大概率是同平台产物，不过关于平台方面的问题法拉利在发布会中倒是没过多提及。

从外观来看，Roma具备相当的辨识度，毕竟这大概是最不像法拉利的一辆法拉利了。从侧身的腰线以及车身姿态，不难看出Roma似乎正在追求一种复古与潮流设计的融合，不过对于法拉利粉丝来讲，大概还需要一定的适应时间。

为了提供充沛的动力，法拉利给Roma提供了一台3.9L V8双涡轮增压发动机，匹配SF90 Stradale同款八速双离合，最高马力为620匹。如此一来，Roma可以在3.4秒内实现零百加速，而0-200km/h加速成绩为9.3秒，极限速度为318km/h，相比Portofino来说，Roma的各项成绩都有一定的提升。

目前法拉利尚未公布Roma的全部硬件参数，包括在宣传时，他们将Roma称作为“2+”车型，不知道法拉利在这样一款双门双座硬顶跑车的设计上还能变出什么花样。如此一来，法拉利在今年的5款新车便已经发布完毕，虽然尚未公布具体售价，但Roma几乎可以预定成为法拉利最便宜的硬顶车型，所以小伙伴们真的不考虑一下吗？