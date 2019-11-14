内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

SD卡槽等端口可能永远不会回到苹果MacBook Pro

2019-11-14 12:36:59来源：威锋网作者：Ruins责编：懒猫评论：

随着16英寸MacBook Pro的首次亮相，苹果高级副总裁菲尔·席勒（Phil Schiller）在接受CNET和YouTuber乔纳森·莫里森（Jonathan Morrison）采访时对新产品进行了一番探讨，包括性能、键盘、扬声器，以及苹果是否还会将SD卡槽带回MacBook Pro。

对于最后一个问题，席勒回答：

“可能不会，关于未来的一切也不会一成不变，事情总会改变。但是，由于我们在MacBook Pro上花费了很多时间，进行过用户调查，了解他们需要的I / O以及相关需求的增长和变化。真正的结果是，越来越多的客户开始利用USB-C和Thunderbolt，归根结底，用户最需要的是性能提升，更高的功率和更好的充电能力，因此我们认为最高端的笔记本电脑的四个USB-C / Thunderbolt端口足以为您在未来几年内要做的事情提供了最大的扩展空间。”

当被问及与杜比全景声（Dolby Atmos）兼容的新型六扬声器系统时，席勒评价称：

“您简直不敢相信笔记本电脑中的扬声器会发出那种声音。当然，这与您所处位置的位置非常相关。”

这次采访的另一个有趣的方面是，整个过程都是用16英寸MacBook Pro上的新麦克风录制，相当于一次非常好的测评了。16英寸MacBook Pro采用录音棚级三麦克风阵列，可媲美专业的第三方麦克风，用户可以放心地用来录制播客、音乐、有声书或广播剧等作品。

菲尔·席勒还对之前苹果的MacBook Pro蝶式键盘和此次16寸MacBook Pro的剪刀式键盘设计更改做了回应，表示尽管此次16寸的MacBook Pro采用了剪式键盘，但蝶式键盘在某些方面体验还是不错的，例如在敲击时会感觉更加平坦和牢固，它将会于剪式键盘共同并存。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果MacBook Pro

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有