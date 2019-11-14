SD卡槽等端口可能永远不会回到苹果MacBook Pro

随着16英寸MacBook Pro的首次亮相，苹果高级副总裁菲尔·席勒（Phil Schiller）在接受CNET和YouTuber乔纳森·莫里森（Jonathan Morrison）采访时对新产品进行了一番探讨，包括性能、键盘、扬声器，以及苹果是否还会将SD卡槽带回MacBook Pro。

对于最后一个问题，席勒回答：

“可能不会，关于未来的一切也不会一成不变，事情总会改变。但是，由于我们在MacBook Pro上花费了很多时间，进行过用户调查，了解他们需要的I / O以及相关需求的增长和变化。真正的结果是，越来越多的客户开始利用USB-C和Thunderbolt，归根结底，用户最需要的是性能提升，更高的功率和更好的充电能力，因此我们认为最高端的笔记本电脑的四个USB-C / Thunderbolt端口足以为您在未来几年内要做的事情提供了最大的扩展空间。”

当被问及与杜比全景声（Dolby Atmos）兼容的新型六扬声器系统时，席勒评价称：

“您简直不敢相信笔记本电脑中的扬声器会发出那种声音。当然，这与您所处位置的位置非常相关。”

这次采访的另一个有趣的方面是，整个过程都是用16英寸MacBook Pro上的新麦克风录制，相当于一次非常好的测评了。16英寸MacBook Pro采用录音棚级三麦克风阵列，可媲美专业的第三方麦克风，用户可以放心地用来录制播客、音乐、有声书或广播剧等作品。

菲尔·席勒还对之前苹果的MacBook Pro蝶式键盘和此次16寸MacBook Pro的剪刀式键盘设计更改做了回应，表示尽管此次16寸的MacBook Pro采用了剪式键盘，但蝶式键盘在某些方面体验还是不错的，例如在敲击时会感觉更加平坦和牢固，它将会于剪式键盘共同并存。