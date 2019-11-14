团伙拿山寨iPhone与iPad置换真品，苹果损失超600万美元

IT之家11月14日消息 据外媒appleinsider报道，一个与中国有联系的国际犯罪组织的十四名涉嫌成员周三被起诉，他们参与了一项假冒iPhone和iPad的贩运活动，从苹果那里骗取了数百万美元。

据加利福尼亚州南区美国检察官办公室称，调查人员今早在圣地亚哥的当地企业和房屋中执行了11份搜查令，没收了25万美元现金和90部iPhone。

在联邦大陪审团起诉书中被起诉的14名被告中，有11名涉嫌欺诈、共谋、身份盗窃和洗钱等多项罪名被捕。该小组的三名成员（Xiamon Zhong、Charley Hsu、Hyo Weon Yang）目前在逃，钟某被认为在中国。

根据起诉书，由Zhiwei、Zhimin和Zhiting Liao三兄弟领导的14人小组从中国进口了10,000多部假冒iPhone和iPad设备。随后，这些商品在美国和加拿大的Apple Store商店被兑换为正品，然后被运往中国和其他国家/地区销售获利。

作案人员故意破坏了假冒的iPhone和iPad设备，这些设备被苹果认定为有资格更换。根据苹果公司的政策，某些损坏的产品可以换新。假货是如何通过苹果公司的审查的目前尚不清楚，但苹果估计其交换的商品价值超过610万美元。

研究人员部分通过确定设备的国际移动设备标识（IMEI）号和序列号来识别伪造设备。起诉书称，仿冒iPhone的IMEI和序列号与美国和加拿大用户购买和使用的正版iPhone和iPad硬件的序列号相同。

廖氏兄弟和许多同谋都是在中国出生，但获得了美国公民身份。其他被告包括在韩国，俄罗斯和越南出生的归化美国公民，两名美国公民，两名合法永久居民和一名中国公民。涉及的机构包括联邦调查局，圣地亚哥警察局，美国海关与边境保护局，国土安全调查局和圣地亚哥县警长部门。