微软最后一个华人高管离职，沈向洋给微软AI留下什么？

北京时间11月14日消息，就在微软公司的人工智能(AI)业务刚刚起步之际，这家软件巨头却失去了一位关键高管。这位高管帮助微软把AI研究转化成了实实在在的产品。

图1：沈向洋

沈向洋掌管微软人工智能和研究事业部，在供职23年后他将于明年2月离职。他已经把自己负责的部门和职责转交给了微软首席技术官(CTO)凯文·斯科特(Kevin Scott)，包括负责公司的AI策略，对基础设施、服务、应用的研发以及包括搜索引擎必应在内的聚焦AI的产品事业群。

微软大力投资AI

他的离职恰逢微软正在大力投资AI之际。微软CEO萨提亚·纳德拉((Satya Nadella)在近期表示，AI等技术将在公司的未来扮演重要角色，对于公司制定策略为其重要云业务赢得更多客户十分关键。纳德拉称，微软的人工智能技术刚刚进入“第一回合”。

微软依靠学术性思维更浓厚的微软研究院从事前沿研究，然后把这些研究转化成微软能够销售的实实在在的产品。在这一过程中，沈向洋发挥了关键作用，他所领导的人工智能和研究事业部明显就是为了这一目的而建立。现在，微软将不得不在没有沈向洋的情况下实现这一目标。

沈向洋并没有公布他的下一步动向，但是微软发言人表示，他在离职后将继续担任纳德拉和公司创始人比尔·盖茨(Bill Gates)的顾问。

“沈向洋对微软产生了深远影响，他在计算机科学和AI领域的贡献为未来创新留下了遗产并打下了坚实的基础。”纳德拉称。

图2：微软CEO纳德拉

AI一直是微软过去几年的重点。纳德拉甚至在2017年改变了公司的愿景描述，加入了AI。“我们相信一种新的技术范式正在兴起，并通过智能云、智能边缘得到体现。这里的计算更为分散，AI驱动着洞察力代表用户采取行动，用户体验横跨携带着用户可用数据和信息的设备。”

微软的策略就是找到简化AI的方法，以便任何公司都可以使用它，并在近日向着这一目标为Azure AI发布了新功能。专家称，真正明白如何销售实际AI应用的公司能够在激烈的云计算客户争夺战中占得先机。

与此同时，微软已经是仅次于亚马逊AWS的第二大云服务提供商，并取得了一些重大进展，包括在近期击败亚马逊拿下了100亿美元的美国防部云计算合同。

Azure对于微软的业务及其未来的增长依旧至关重要。在最近一个财季，微软整体商业云业务收入达到116亿美元，同比增长36%，其中包括Azure、Office 365以及其他云服务。

沈向洋的“遗产”

1996年，沈向洋以研究员身份在微软雷德蒙德总部加入了微软研究院。1998年，他前往北京协助创建了现在的微软亚洲研究院，一路高升至院长和微软“杰出工程师”。2007年至2013年，他负责必应搜索引擎的产品开发。

2016年9月，微软合并了包括必应、虚拟助手“小娜”(Cortana)、机器人业务等多个团队，成立了人工智能和研究事业部。微软的初衷是想把更多注意力放到把AI研究转化成AI产品上，这一努力由沈向洋负责。

去年，微软在沈向洋的指引下再次加倍押注AI，成立了聚焦AI产品的新事业群，例如专注于微软Azure云业务的AI认知服务和平台、AI认知和混合现实事业群。AI认知和混合现实事业群能够将Azure与尖端计算机视觉技术、HoloLens 2等增强现实技术融合在一起。

其中一项成果就是Azure AI平台，它帮助开发者将微软的AI技术运用到他们的自主云计算应用中。微软称，这一平台现在拥有2万个客户，超过85%的财富100强公司在过去12个月使用了Azure AI平台。

硅谷华人高管已全面失势

在沈向洋之前，上一个获得“美国科技巨头公司中最高职位的华人高管”头衔的明星高管是前百度COO陆奇。同样在1996年，35岁的陆奇同样从卡内基梅隆大学计算机博士毕业，来到硅谷加入IBM Almaden实验室。

1998年，陆奇决定离开IBM加入雅虎，投入时下正大热的搜索技术研发，此后陆续升任资深副总裁、执行副总裁。

陆奇

2008年年底，陆奇离开IBM，出任微软互联网业务部门总裁，成为这家市值高达2500亿美元的科技巨头四大业务负责人之一，同时也带来了“华人在微软最高职位者”光环。

在微软期间，陆奇领导了包括Microsoft Office、Office365、SharePoint、Skype、Bing等多项业务，并在2013年升任微软集团全球执行副总裁，这让他在“华人在微软最高职位者”之外，又多了一个“硅谷科技圈最有权势华人”的光环。

2016年9月，陆奇在宣布离职后，硅谷科技圈最有权势华人”的光环就落在了微软执行副总裁沈向洋的头上。

三年之后，在沈向洋宣布离职的今天，美国科技巨头中剩下的高管职位基本以印度裔为主，华人高管已全面失势。

新AI掌门人

自2017年从职业社交网站领英跳槽至微软以来，斯科特一直担任微软CTO。他在领英担任的是工程和运营高级副总裁。

作为CTO，斯科特主要扮演未来主义者的角色，帮助公司洞察行业趋势，发现新机遇。研发此前并不在他的职责范围内，但是他通过招募工程团队领袖，举行像AI论坛AI 365这样的活动接触着微软的AI业务。

去年，斯科特在接受采访时分享了他的未来主要技术趋势预测，包括未来五年至八年出现的高性价比处理器将使得每款设备配备能够运行先进AI技术的微处理器。

斯科特称，AI可能是仅次于Windows、Office、Azure等旗舰业务，微软正在做的第二重要的事情。