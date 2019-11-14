张朝阳：科技进步将会迭代演化出新应用与财富创造

11月14日消息，在搜狐举办2019年搜狐财经峰会，搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳认为科技进步为社会带来新的机遇。“资讯传播前所未有的发达，这带来的是整体社会成熟度和效率的提升。”张朝阳表示，“各种微支付的完美解决，使电子商务充分普及，就像空气和水一样无处不在。

“一个小型企业的优质产品，不再需要冗长的中间环节可以直达消费者，大大提升了市场竞争的充分度，激发和释放了个人创造价值的能动性，造就了新的就业机会。”张朝阳认为，“而AI，5G，影像化传播，智能硬件与IOT，在教育，医疗，工业制造等多个领域，将会迭代演化出新的应用与财富创造。”

在张朝阳看来，过去几十年在全球化的背景下，中国人以其聪明、勤奋、认真的品质，使中国成为全世界的制造工厂，中国经济经历了长期的高速增长，。“其实那句貌似空洞常说的话叫做‘挑战与机遇共存’，感觉好像什么也没说，其实说得是非常准确的，确实是挑战与机遇共存。就像今天的大风，天气很冷，但却同时带来了非常清新的空气一样。”张朝阳称。

张朝阳表示，大家处在一种前所未有、比较复杂的心情，也是一种悲观与乐观的组合，一种不确定性的焦虑和对未来夹杂的憧憬和希望。“在这种状况下，企业如何活下去，如何迭代、演进，以及怎么发展和突变，这些都是非常重要的话题，值得我们认真思考和讨论。”张朝阳称。

张朝阳在会后接受媒体采访时表示，现在每个年轻人都关心自己的就业、收入、房价等。年轻人普遍很焦虑，大家都想从一些有见谛的学者获得想法和建议，所以重新回归办了这次峰会。