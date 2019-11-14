【IT之家评测室】小米手表体验：手表形态的小米手机

自打小米在2014年发布了小米手环系列产品，便成功将当时售价普遍在千元以上的智能穿戴设备变得更加亲民。前不久，小米推出了自家的手表产品，将智能穿戴领域进一步扩张。在小米手表发布之前的预热可以看出，小米致力于将小米手表打造成一款能够最大程度脱离手机而使用的独立设备，并强调小米手表可以安装第三方App。IT之家也是拿到了这一产品，一起来看看吧。

外观

先来简单说说外观部分，首先是包装盒，小米手表的包装盒采用了长条黑色设计，正面印有小米手表的浮雕图案，背面印有小米手表产品亮点。打开包装盒后就是手表本体了，内容物有小米手表本体，电源适配器，触点式充电底座和产品说明书。

配色方面，小米手表标准版拥有典雅黑和科技银两种配色，尊享版则只有曜石黑一种，标准版和尊享版除了设计和材质上存在区别，在硬件配置上相同。IT之家拿到的是小米手环标准版典雅黑。

屏幕方面，小米手表采用了一块1.78英寸AMOLED材质的方形表盘，分辨率为368×448，PPI 326。以正常看表的距离来说，这款屏幕观感非常细腻，显示效果还是不错的。标准版的表盘正面采用了四曲面玻璃的设计，尊享版则使用了蓝宝石工艺。

手表中框部分，小米手表标准版采用铝合金磨砂中框，采用了氟橡胶表带，氟橡胶的特点是亲肤防过敏，成本也相对高一些，而尊享版的中框和表带均为不锈钢材质。实测小米手表的表带为18mm，卡扣拆卸也很方便，用户可以根据喜好自行购买表带更换。不过说明书上有写“使用非官方表带可能导致功能异常”，但小编个人认为一条表带而已，应该影响不大，别买到过敏的就好。

手表右侧为表冠和电源键，其中表冠可以进行旋转操作，可以快捷滚动表盘显示页面，转动表冠时还能感受到手表伴有清脆的马达振动。手表的麦克风位于两个按键中间。

转到手表另一侧，有一条线形的扬声器和透气孔。

来到手表背面，手表的后盖部分采用了陶瓷材质，中间为心率传感器和充电触点。

外观就简单说到这里，接下来说说使用体验。

连接与使用

小米手表开机后，首先进入配对环节。在该阶段需要用户在手机中下载安装两个App，一个是Wear OS by Google，另一个是小米穿戴。两款App安装完成后，首先使用小米穿戴连接手表，之后跳转至Wear OS by Google完成后续配对流程。完成配对后，即可在两个App分别对手表进行功能设置。两个App相辅相成，但功能上存在重复的地方。不能直接通过一个App完成所有手表的设置总归是有点遗憾，但目前市面上的搭载Wear OS系统的手表似乎都需要这样的操作。两个App都分别有什么功能？请大家接着往下看。

▲App截图

小米手表搭载基于Wear OS的MIUI For Watch系统，这也是小米认为自己家的产品不同于其他市面上大多数手表的特点之一。小米认为，真正的智能手表应该是要有开放的操作系统，应该是腕上的智能手机，且应该支持安装和使用App。于是，就有了小米手表这款产品。

在操作上，小米手表的逻辑非常简单，即使是初次使用也很容易上手：左滑退出、下滑呼出状态、上滑查看通知、点击确认，且支持倾斜/触摸唤醒。值得一提的是，在手势中还有一项功能默认是关闭的，它叫手腕手势。这项功能在小编看来从最初的“真难用”变成了后面的“真香”，这项功能是利用手腕朝里外两个方向的甩动实现，手腕朝里翻为下拉通知栏，朝外翻是上拉菜单，甩动手腕回到主页。需要一定的技巧，掌握之后真的非常好用，基本解放了另一只手，在右手拎着重物时来消息了，你就能知道这项功能有多香了。

▲手腕手势功能演示动图

小米手表拥有开放的表盘市场，表盘的选择与调整可以在前面提到的两款App中进行，也可直接在手表端完成操作。不过在App中仅可更换已下载好的表盘，或在小米穿戴App中将手机里的图片传输至手表的相册表盘中进行表盘自定义。用户最多可以添加9张图片，显示图片的分辨率与表盘相同为368×448，如果你喜欢DIY，多花一点时间就能做出更有意思的表盘。至于其他的表盘下载，则需要在手表端进行。

▲App端表盘管理界面

此外两个App中还可对手表进行卡片设置、通知管理、日程设置以及一些额外的功能添加，而配置完成后，可以说这两个App基本不用再开启了，这也是小米强调的独立性。在开通eSIM后，这只手表便可脱离手机独立进行通话、短信以及一些第三方应用的使用。

说到第三方应用支持，这也是小米手表的亮点之一。搭载MIUI For Watch的小米手表内置了应用商店，目前深度适配了包括QQ、微信、支付宝、Keep、QQ音乐、滴滴出行等第三方应用，并可以直接在应用商店中下载使用。不过这些第三方应用的使用体验就不那么友好了，比如滴滴打车则需要长时间定位，其他软件也只有很基础的功能，倒也还算能用。好在微信和支付宝在手表端支持支付码显示，这项功能还算不错。

▲手表端应用（应用商店、QQ、微信、支付宝）

小米自家的App做得也是很好用的，手表中内置了米家，可以方便快捷地控制家具设备，还可通过转动表冠调节灯的亮度，或是遥控家中的扫地机器人进行作业等。配合小爱同学使用则更加便捷。

没错，小米手表内置了小爱同学。不吹不黑，小爱同学可以说是国内数一数二好用的语音助手了。她的功能就不赘述了，在手表中可以通过长按表冠、负一屏点击图标和语音唤醒三种方式唤醒小爱同学。配合小爱同学可以使用语音快速打开微信/支付宝付款码，一句话叫车等功能。

▲小爱同学

小米手表首发搭载了高通骁龙Wear3100 4G版，存储组合为1GB+8GB。骁龙Wear 3100 4G版基于全新超低功耗分层式系统架构设计，集成四核A7处理器、高效集成式DSP和全新的超低功耗协处理器。

也正是基于这颗强大的平台，小米手表支持独立连接WIFI以及独立蓝牙连接，能够连接市面上大多数蓝牙耳机。配合手表端的音乐App，在脱离手机下也可以使用手表听歌，跑步时还可根据步频推荐歌曲。

▲手表端网络连接、音乐App截图

小米手表内置eSIM号码虚拟芯片，支持eSIM一号双终端和eSIM独立号码，用户可以无需换号，直接把手机号复制到手表（视当地运营商政策而定），也可以新增一个单独的电话号码，成为腕上的备用手机。出门运动脱离手机时也不怕漏接信息和电话。该服务需要在小米穿戴中开通，电话号码支持云端下载。

▲手表端电话及短信功能

小米手表配备了6轴高精度传感器，并且加入第三代HRM心率传感器，能够更精准地识别心率变化。同时小米手表支持独立定位功能，拥有北斗定位、伽利略导航、GPS三大卫星系统同时定位，配合地磁指南针和气压计两大方位传感器，能够带来更精准的运动轨迹。

在运动功能方面，小米手表支持户外跑步、室内跑步、户外健走、室内单车、户外骑行、室内游泳、开放水域游泳、登山、越野、自由活动十大专业运动模式。进入运动模式需用户在手表端进行操作，此举也是小米强调的“独立性”。活动数据可直接在手表中进行阅览，也可在手机端小米穿戴App中查看。

▲活动数据

同时，小米手表还能够进行压力检测、睡眠检测、心率检测以及身体能量检测等，全方位的检测让你更加了解自己的身体状态，实时分析呈现。并且能够精准评估多种身体状态，提供专业的身体能量恢复建议。数据同样可以在手表端和小米穿戴App中查看。

▲睡眠数据

作为一个穿戴设备，NFC的支持无疑是加分项。小米手表支持NFC功能，在小米穿戴App中可以对手表添加公交卡和门禁卡，与手机上的NFC刷卡相同，支持的地区和卡种也很丰富。将公交卡添加到手表中，就可以更便捷地乘坐公交。手机都不用掏了，懒人福音有木有？

▲小米手表支持NFC刷卡功能

其他功能方面，小米手表提供了闹钟、秒表、计时器、手电筒、日程提醒、找手机等小功能，不过它的手电筒和手机的可不一样，它是通过利用屏幕发光的原理。用手表的手电筒走夜路是不大可能，但用它在漆黑的环境下找手机还是足够的，应个急用，有胜于无嘛。上述功能均可通过语音唤醒小爱同学使用，还是挺方便的。

续航方面，小米手表标准版搭载了570mAh电池，尊享版为590mAh。官方宣称综合续航可达36小时，不过通过小编的实际体验来看，它的续航成绩要更好一些，在开启WIFI和NFC，蓝牙与手机一直连接，心率监测为智能模式下，算上最后的低电量省电模式，小编使用了40小时出头。虽不能和大多数运动手环相比，但在搭载Wear OS的手表当中，这样的续航表现可以说是非常不错了，完整使用一天不是问题，咬咬牙撑一天半甚至两天也不在话下。而充电方面则普普通通，从电量耗尽关机状态到充满用时大慨两小时左右。总体来说，作为一个搭载Wear OS的手表，这样的续航表现已经很不错了。

总结

作为小米在智能穿戴设备领域的扩展，小编对小米手表这款产品还是很满意的，真的挑不出来什么大毛病。发烧级的用料带来了足够的性能，功能方面也一应俱全，可能偶尔出现的一些软件上的BUG倒也无伤大雅，其1299元起的售价也是诚意满满，它的出现必将在智能穿戴设备的市场中带来冲击。这样一款小米的手表，你喜欢吗？