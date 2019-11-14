不要说我们没有警告过你，Windows 10不再支持卸载或重装微软商店App

IT之家11月14日消息 当你安装Windows 10时，Microsoft Store（微软商店）随它一起提供，并允许你查看和获取Store上可用的各种应用程序。近期，微软在文档中确认，当前的Windows 10版本1909和更早版本不再支持卸载或删除Microsoft Store应用。

你可以使用第三方应用程序来卸载包括Microsoft Store在内的Windows 10应用程序，并且可以通过运行Powershell命令或使用其他方法重新安装默认应用。

但是微软表示，如果你故意卸载了Microsoft Store应用程序，那么微软支持恢复该应用程序的方法就是重置或重新安装Windows系统了。

该公司在文档中指出Windows 10不支持卸载Microsoft Store应用，这样做可能会导致意想不到的后果，并表示没有可用于卸载或重新安装Store应用的受支持的解决方法。

微软表示：“ IT专业人员可以为客户端计算机配置、限制或阻止对Microsoft Store的访问。”因此，在使用第三方工具卸载Windows 10 Apps时要特别注意，因为Windows 10的“控制面板”或“设置”的应用＆功能不会列出要删除的Microsoft Store。

提醒Windows 10用户切勿卸载Microsoft Store，即使你将来没有使用它的计划。