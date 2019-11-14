联想芮勇：互联网下半场难以形成赢者通吃的寡头局面

11月14日消息，联想2019年Tech World在京举办。联想集团高级副总裁首席技术官芮勇接受媒体群访谈到智能化转型和产业互联网概念时，他表示2C的互联网上半场布局已经差不多了，2B的互联网下半场已经开始。

“不像2C时候的寡头局面，2B的互联网市场很难形成赢者通吃的局面，但各行业可能会有寡头企业出现。”芮勇预测到。

近两年，联想一直在大力推行智能化转型，致力于成为智能变革的引领者和赋能者。为此，联想启动了智能变革的战略，即围绕智能物联网、智能基础架构和行业智能三个领域发力。杨元庆判断：“未来已来，我们已经走进智能时代。智能化变革的浪潮席卷着各行各业。

芮勇以联想合肥的联宝工厂的第二车间为例讲述了联想智能化转型的过程，一共把条产线，每天平均下来全球各地飞来4300份订单，生产超过3万台机器，而这些机器有包括9个系列92种不同的机型，每个交期不同，有的是一天，有的是三十天。如何做排产难度极其高。

但联想研究院和联宝工厂进行联合研发打造了相关的人工智能算法。老师傅需要花6个小时将其排出，但机器只需要花一分半钟就可以实现。

芮勇表示在联想的3S战略（智能物联网、智能基础架构和行业智能）中最重要的就是行业智能化。但联想不可能360行行都能一下子进入，要找到真正了解的行业进入。比如智能制造、教育行业和新零售行业。“55%的教育市场已经是我们的用户了。”芮勇提到。

现在BAT积极拥抱产业互联网，而传统IT厂商也在积极拥抱互联网，向智能化转型。“这就是最近大家都提到的互联网上半场和下半场的概念。目前2C的市场布局已经差不多了，下半场这一两年才刚刚开始，2B比2C市场量级还要大，谁都想进来。”芮勇认为。

但是最终谁能赢，很难评估。芮勇表示虽然很难预判谁能赢但互联网下半场也就是产业互联网不会形成赢者通吃的局面。因为2B隔行如隔山，各行业可能会出现寡头。

对于联想来说，也希望能够把握住机会进场。芮勇表示，这就需要有一定的技术储备，有互联网意识和概念，同时对垂直行业痛点了解深入。“我的感觉谁对痛点理解最深，谁动作最快谁就会赢。”

杨元庆今天大会上表示，联想已经做好准备去拥抱全新的数据智能时代。“多年的积累，联想已经备齐了“端-边-云-网-智”各项要素资产，是构建智能化大厦能力最完备的公司。”