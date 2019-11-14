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腾讯涉足奢侈品领域，将与Burberry合作开设商店

2019-11-14 15:54:04来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月14日消息 据彭博报道，Burberry将与腾讯在奢侈品领域进行合作。

Burberry表示，独家联盟的第一步是开设由腾讯提供技术支持的Burberry商店。该商店将提供“独特的体验，将奢侈品消费者的社交和在线生活与他们的自然环境联系起来”。

博柏利（Burberry）是极具英国传统风格的奢侈品牌，创办于1856年，是英国皇室御用品。过去的几十年，Burberry主要以生产雨衣，伞具及丝巾为主，而今博柏利强调英国传统高贵的设计。

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关键词：腾讯Burberry

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