张朝阳：搜狐要重新崛起

11月14日下午消息，搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳日前接受媒体采访时谈及未来创新，他表示，创新不止是技术的创新，也包括各种营销方式的创新、流通的创新和管理模式的创新，需要真正花时间体会并满足需求。

“还是守正出奇，把很多核心地带做得更好，”对于搜狐的创新来说，张朝阳认为“做任何事情都要有匠心独运极致的追求，认真和极致的并不多。”

如何看待下一拨用户红利？张朝阳表示，模式探索是很重要的，但是在探索过程中要用迭代式的匠心坚持特别仔细做一件事情，最后才可能获得成功。“编辑部、信息流等模式都存在，只不过有人做成了，有人没做成，就看是不是真的用心坚持去做，这是非常重要的。”

今年以来张朝阳一直对5G进行持续关注，在采访中，张朝阳也发表了他对5G影响的看法。他认为，“5G到来对媒体来讲是迭代式、加强式、演进式的帮助，而对于像智能硬件、物联网、工业制造可能是突破式的帮助，这是不一样的。”

谈到公司未来，张朝阳表示，搜狐现在要重新崛起，走向未来，在资讯的传播、分发和社交方面将继续深耕。

“随着新的技术不断产生，会有很多新的机会颠覆性的机会出现，”张朝阳希望，搜狐能够重塑辉煌，重新对中国互联网的发展和中国的进步有更大的贡献。