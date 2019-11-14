社交炫富骗局背后的真相：一切只为交易

今年2月，一个名为@BallerBusters的Instagram账号突然出现在人们的视野，开始在华丽的Instagram企业家社区引起轩然大波。

它的目标是揭露冒牌的企业家。该账号通过收集屏幕截图、表情包和来自粉丝的众包信息，寻找那些“假冒的有钱人‘’。

通常，这些人自称为企业家，炫耀自己的钱、汽车、手表或影响力，但似乎没有足够的金钱基础。

在很多情况下，这些“灵活违规者”（用户喜欢这样称呼他们）利用炫耀虚假的生活方式来推销导师、会员或在线课程。

最近，该账户指向了一名自称十几岁的空降企业家。他声称已经购买了一套价值800万美元的顶层公寓；而@BallerBusters找到的照片却显示，该房子是在Airbnb出租的。

另一个对象是一名年轻的思想领袖，他出售创业课程，然后拉黑了那些抱怨的批评者，包括声称自己应该得到退款的人。

@BallerBusters还定期曝光所谓的“企业家”在租用的私人飞机上摆姿势来炫耀自己的假手表。

Instagram一直是各种吹嘘者的工具。但@BallerBusters的负责人认为，社交媒体上正出现了一种新型骗子——年轻的商业领袖。

他们在Instagram上无处不在。他们的头像大多是公司的头像或是自己在舞台上的照片，看起来像是在TED演讲。他们的网上粉丝众多，但这可能是购买而来的。他们的账号内容展现了奢华的生活，充斥着汽车、金钱和被用作道具的女人。

他们承诺，所有这些奢侈品都可以是你的，但是需要付出一些代价。

“他们有很多在租来的车和共乘飞机上拍的照片，看起来就像是他们自己的交通工具，”Buster Scher表示，他是体育媒体出版物Hoops Nation的19岁创始人，从一开始就是该账户的狂热粉丝。

“他想曝光的那些人正是卖‘万灵油’的骗人推销员，”22岁的企业家Jason Wong说，他也是这些虚假企业家的粉丝。“他们的目标是那些想成为企业家的孩子，通过提供辅导服务来赚取数千美元，却没有兑现承诺。”

管理@BallerBusters账户的人表示，他们已经收到了数百人的留言，表示自己被骗了。

这些青少年知道可以在网上赚钱，而且他们的朋友也经常这样做。但他们最终为这些糟糕的建议付出了代价。

“他们在社交媒体上炫耀私人飞机、假手表，摆出各种各样的姿势，为自己营造了一种不真实的生活状态，”@BallerBusters背后的运营者说道。

“这些受骗年轻人有一个共同的特点，认为在学校学习是没有用的，”社交网站货币化平台Flipmass创始人Stephen T. Johnson在谈到虚假企业家的追随者时曾说。

他补充道，许多假企业家们本身就是年轻人，这使得他们的推销更加有效。

Johnson说：“如果我和我的朋友们追随一个年龄差不多，但拥有比我们更好东西的人，而且他还对我们说，‘我要让你变得像我一样，’”青少年们会忍不住抓住这个机会。如果大家都在谈论他，比如‘哇，你看到他买的新车了吗？但他只教10个人成功的方法，那我们必须成为那10个人。’”

受害者为那些虚假企业家的课程和导师项目付费，或被添加到Instagram账户的“亲密朋友”故事圈，这是一个接收独家内容的私人团体。

Wong表示，这些骗子经常连自己的课都不教。他们只是设计了一个脚本或幻灯片，然后就交给分包商完成。“这就像声称自己是瑜伽专家，出售瑜伽课程，然后让完全没有瑜伽经验的人来教。”

@BallerBusters的负责人表示，他们的研究方法非常严谨。他们将梳理过的屏幕截图的信息和法律文件，与行业专家进行交流，并承诺在曝光之前交给社交媒体审核。

“我们既不是八卦新闻网站，也不是评论区——我们实际上是做调查性新闻的，”@BallerBusters的负责人表示。

曝光通常发生在Instagram上的故事分享里，用大量的表情符号，以嘲讽的方式进行。（该账号的主要内容是表情包和恶搞视频。）

最终，@BallerBusters的负责人希望该账户成为一种教育资源网站。他们计划创建一个在线信息中心，以教育人们避免社交媒体上常见的商业诈骗，为人们提供审查课程和导师项目的平台。

他们说：“我们账户不全是揭露别人的，我们真正想做的是教育和帮助那些年轻人。我们想邀请各个领域的专家，在Instagram上进行讨论。我们想邀请律师来教人们如何合法地提出索赔，如何获得法律顾问来保障他们的权利。我们想邀请社交媒体专家来谈论个人品牌，他他们非常了解Facebook上的广告。我们很乐意把这些资源放到网上，免费教大家。”

虽然像Caroline Calloway这样的知名女性影响者因为销售写作课程和创意工作坊而受到攻击，但@BallerBusters的负责人表示，他们并不认为这些女性是真正的骗子。

负责人表示，“99%”的骗子都是男性，而且，与女性不同的是，他们的课程收费数千美元，有的甚至数万美元。

他们说：“我一直在寻找能值得我曝光的女性“企业家”，但并没有找到。也许有一些，但和那些男性相比就根本不值一提了。人们可以去曝光模特，因为她们不同照片里的云都一样。但我不在乎这个。”

@BallerBusters拒绝列出它认为合法的企业家名单，但它确实会追踪商界人士，包括Fashion Nova首席执行官Richard Saghian和企业家Mark Cuban。

然而，据某些人所知，来自@BallerBusters的关注可能是你即将被曝光的第一个迹象。