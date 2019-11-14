商务部谈“带货直播”：必须保障消费者合法权益

IT之家11月14日消息 据人民日报报道，商务部14日召开例行新闻发布会，新闻发言人高峰介绍近期商务领域重点工作情况，并回答媒体提问。

在回答有关“网络直播促销”的问题时，高峰表示，作为一种新兴的电子商务营销模式，可以帮助消费者提升消费体验，为许多质量有保证、服务有保障的产品打开销路。同时任何业态模式运行都必须符合有关法律法规，必须保障消费者的合法权益。我们将继续会同有关部门一道，推动电子商务的规范化发展，切实维护电子商务和广大消费者合法权利。