联想杨元庆谈摩托罗拉Razr折叠屏：会有国行，我们是发手机不是平板

11月14日消息，联想2019年Tech World在京举办。联想的折叠屏手机moto Razr也同期曝光。对于联想折叠屏的设计方案与华为、三星折叠屏手机的不同。杨元庆脱口而出：我们是发手机，不是发平板。

我们是发手机不是平板

联想2019年Tech World在京举办的同时，联想的折叠屏手机moto Razr也同期曝光，该手机看起来很像2004年的经典RAZR V3，但为该机型设计了一个新的铰链。

从曝光信息来看，屏幕上，moto Razr采用的是上下折叠方式，合盖后正面是一个600×800分辨率屏幕，而完全展开后，屏幕是6.2英寸，长宽比是22：9，分辨率是2142×876像素（对折后据说屏幕变成了两个4：3）。

目前，三星和华为均推出了折叠屏手机，两家采取了不同的折叠方式：三星Fold采用了向内折叠的屏幕，内折后外部还有一个小副屏；华为Mate X采用的则是对外折叠的屏幕，屏幕展开之后更像是个平板。

对于摩托罗拉moto Razr与友商的设计理念的不同，杨元庆脱口而出：我们是发手机，不是发平板。

杨元庆表示这个折叠屏手机一定会在国内发布，但会选择好的合适的时机。

手机业务第一要义是盈利

对于联想手机业务，杨元庆表示仍是要盈利，这是第一要义，无论什么手段，一定要盈利。

对于不盈利的市场，联想选择了收缩甚至关闭。因此，联想手机业务聚焦在了能力比较强的北美和拉美市场。“我们精简了各方面费用，过去每个季度的费用精简在5000万-1亿美元左右，因此，在过去4个季度手机业务实现了盈利。”杨元庆表示。

但是，杨元庆同时这个策略只是一段时间的策略。联想会在盈利的基础上，考虑业务的盈利性增长，也就是说未来会将增长放在重要的位置上。

欧洲可能会是联想手机业务进入的下一个市场。