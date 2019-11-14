Moto Razr可能是当下最“完美”的折叠手机，但也有遗憾

世界上能讲情怀的手机厂商不多，Motorola算是一个。在智能手机尚未普及的黄金年代里，一句响起的“Hello Moto”足够让你成为大街上最靓丽的仔，而时至今日，虽然Moto手机不再主流，但它却总能顺利勾起人们的共情回忆。

今天，Motorola正式发布了Moto Razr，这是一台复刻Moto V3的可折叠手机，它将“刀锋”的优秀设计与时下最流行的折叠屏相结合，在小巧的机身内实现了主流智能手机的体验，并突破性的依靠可浮动转轴解决了折叠屏常见的折痕问题。因此，Moto并非简单地贩卖“情怀”，而是切实的将“不同”带给了用户。

Moto Razr虽然是一款复刻的作品，但我们更愿意将它当做一部时髦的新品。Moto并没有效仿其他折叠屏手机那样，在现有手机的基础上将手机屏幕做的更大，而是反其道而行地在保留现有屏幕尺寸的前提下，依靠折叠屏幕将手机尺寸做的更小。事实上，作为一台拥有6.2英寸显示屏的手机，Moto Razr的确非常小巧。

展开后，Moto Razr整机三围仅为72x172x6.9mm，折叠后整机仅有72x84x14mm，这意味着你完全能够单手进行任何的操作，折叠后也能轻松将它塞入紧身牛仔裤的口袋内。和之前曝光的一样，Moto Razr外侧提供了一块2.7英寸800×600分辨率的OLED显示屏，而内侧则提供了一块6.2英寸2142×876分辨率的pOLED柔性显示屏。

为了确保屏幕覆盖的有机材料不会存有明显的折痕，Moto Razr提供了一套全新的浮动式铰链结构，它会将柔性外层覆盖材质完全拉伸，从而进一步抵消折痕的问题。The Verge的体验显示，Moto Razr在日常使用时的确没有肉眼可见的折痕情况，只有在强烈的阳光下才会有一些些痕迹，不过也很容易让人感到忽略。

Moto Razr可能也是当前可靠性最高的可折叠设备，它的周身采用了聚碳酸酯材质打造，整机支持IP68级防尘防水，考虑到三星Galaxy Fold以及华为Mate X都不具备相应的防水能力，无疑Moto的设计师的确综合考量了整机的耐用性，而也正是因为这一点，在我看来，Moto Razr可能比两位前辈，更接近“完美”。

唯一的不足可能在于硬件本身，由于Moto Razr在年初就已经立项试产，一年来官方将时间全部花在改进转轴问题上，因此Moto Razr并没有提供一套2019年主流智能手机的硬件。Moto Razr仅采用了高通骁龙710处理器，配备6GB RAM + 128GB ROM，并且因为机身尺寸的缘故，Moto仅为其配备2510mAh容量电池，这意味着它的续航表现也不会尽如人意。

值得一提的是，Moto Razr电池虽小，但它依旧采用了双电芯设计，官方在折叠的两侧分别放置了一块电池，来确保用户展开手机后的配平问题。另外，Moto Razr具备15W快速充电，从一定程度上弥补了小电池的遗憾。

Moto Razr在外侧配备了一颗1600万像素主摄像头，内部刘海区域则提供了一颗500万像素主摄，根据手机展开和闭合的不同状态，两颗摄像头都能用于自拍和视频通话。在机身底部的下巴区域，Moto也准备了一颗实体指纹识别按钮。

Moto Razr将会从2019年12月开始在欧洲、北美以及部分亚洲地区接受预定，2020年1月正式发售。这对于一台配备高通骁龙710移动平台的手机而言并不便宜，不过考虑到Moto已经解决了折叠手机的折痕问题，相信在后续的产品中，它会进一步补齐配置的遗憾，或许到那时，我们将迎来一部真正可用的Moto旗舰。

哦，对了，Moto Razr在北美地区将会由Verizon独家销售，它仅支持eSIM卡，这意味着即便用户通过改版机市场将它迎回国内，也没有办法正常使用。所以，等国行吧！