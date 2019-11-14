财务自由以后会怎样？痛苦彷徨何小鹏

业界大佬都是我们仰慕的人，他们的一言一行都是我们津津乐道的谈资，调侃之余也激励自己，比如“定一个小目标，挣它一个亿”。

我们知道有亿个目标王健林，万达老总王健林此前在《鲁豫有约大咖一日行》中谈到“很多年轻人想当首富”的话题时表示：“想做世界首富，这个奋斗的方向是对的，但是最好先定一个能达到的小目标，比如我先挣它1个亿。”，随后也就有了“亿个目标王健林”。

阿里巴巴创始人马云在圣彼得堡国际经济论坛上，当主持人问他“人生最大的错误是什么”，他是这样回答的：“我人生中最大的错误是建立了阿里巴巴。”，而又马云的英文名叫Jack Ma，音译为杰克马，于是便有网友将这件事戏称为“悔创阿里杰克马”。

还有京东创始人刘强东，其在接受央视财经专访时说自己脸盲，根本分不清楚漂不漂亮，自己和奶茶妹妹在一起不是因为她长得漂亮好看。于是就有了“不知妻美刘强东”

腾讯创始人马化腾：软件工程师出身的马化腾为人低调，尽管不时登上首富宝座，他却说：“我们都是普通家庭，没什么特殊的，顶多是房子大一点，也不是说什么太大的变化？潮州人习惯喝粥还是这样。”，就此也有了“普通家庭马化腾”。

此外，还有“北大还行撒贝宁”，“不觉成功王思聪”，“铁骨铮铮王境泽”，等各界大佬的“人生感悟”。这些感悟都深深的刺激着网友“发愤图强”。

近日，小鹏汽车创始人也接受了采访，在谈及自己有一定知名度有更多的财务之后会有什么变化时表示，会稍微顾及一些事，比如他和朋友现任高德总裁的俞永福想一起去吃以前经常吃的七块钱的快餐，他们就会很不好意思，觉坐在那里吃被很多人认到了，拍了照片就觉得可能会影响企业形象。

对于财务自由何小鹏表示，当财务自由以后，会觉得自己的梦想实现了，目标达到了以后会很痛苦，会不知道下一个目标是什么，会有些空虚，有些彷徨。

有人会问有钱以后会做些什么，他表示，还是会做和以前一样的事情，可能会多花点钱去喝一些好酒，也给自己买了一条远洋船，可以去探索大海，的确在一定程度上可以做到以前做不到的事情。但是实际上这些都是只一些新玩具，只是通过这些玩具看到更多的世界，了解更多的人，有新的朋友圈子。

对此，网友表示，感谢何小鹏为中国“壕”言录添砖加瓦，新添“壕”言“痛苦彷徨何小鹏”。