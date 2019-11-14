微博发布2019年第三季度财报：9月平均日活跃用户数为2.16亿

中国北京/ 2019年11月14日—中国领先的社交媒体微博公司（NASDAQ：WB）今日公布了截至2019年9月30日的第三季度未经审计的财务报告。

2019年第三季度业绩焦点

·净营收同比增长2%至4.678亿美元，依据去年同期汇率计算同比增长6%。[1].

·广告和营销营收4.125亿美元，同比增长1%。

·增值服务营收5530万美元，同比增长9%。

·归属于微博的净利润为1.462亿美元，上年同期为1.653亿美元。合每股摊薄净盈利64美分，上年同期为73美分。

·非美国通用会计准则归属于微博的净利润为1.761亿美元，合每股摊薄净盈利77美分，上年同期非美国通用会计准则归属于微博的净利润为1.718亿美元，合每股摊薄净盈利75美分。

·2019年9月的月活跃用户数为4.97亿，较上年同期净增约5100万。月活跃用户数中约94%为移动端用户。

·2019年9月平均日活跃用户数为2.16亿，较上年同期净增约2100万。

[1]根据非美国通用会计准则，我们假定2019年第三季度的人民币兑美元汇率与2018年第三季度的相同，即均按6.80人民币兑换1美元计算。

2019年第三季度企业业绩

2019年第三季度净营收4.678亿美元，较上年同期的4.602亿美元增长2%。

2019年第三季度广告和营销营收4.125亿美元，较上年同期的4.093亿美元增长1%。来自大客户和中小企业的广告和营销营收为3.933亿美元，较上年同期的3.807亿美元增长3%。

2019年第三季度增值服务营收为5530万美元，较上年同期的5090万美元增长9%。同比增长主要得益于2018年第四季度收购的直播业务产生的营收。

2019年第三季度成本和开支总计2.952亿美元，上年同期为2.982亿美元。2019年第三季度非美国通用会计准则成本和开支为2.775亿美元，上年同期为2.722亿美元。

2019年第三季度运营盈利为1.725亿美元，上年同期为1.620亿美元。2019年第三季度非美国通用会计准则运营盈利为1.902亿美元，上年同期为1.880亿美元。

2019年第三季度非运营盈利530万美元，上年同期非运营盈利为4290万美元。非运营盈利的同比减少主要与2018年第三季度的非运营盈利中确认的4190万美元的投资公允价值调整有关。

2019年第三季度的所得税开支为3140万美元，上年同期为3790万美元。

2019年第三季度归属于微博的净利润为1.462亿美元，上年同期为1.653亿美元。2019年第三季度归属于微博的每股摊薄净盈利为64美分，上年同期为73美分。2019年第三季度非美国通用会计准则归属于微博的净利润为1.761亿美元，上年同期为1.718亿美元。2019年第三季度非美国通用会计准则每股摊薄净盈利为77美分，上年同期为75美分。

截至2019年9月30日，微博的现金、现金等价物及短期投资总额为23.7亿美元。2019年第三季度运营活动提供的现金为1.648亿美元，资本开支为440万美元，折旧和摊销费用为630万美元。

股东大会

2019年11月12日，公司举行了年度股东大会。在本次会议上，股东再次选举张勇先生和陈丕宏先生为微博董事。

业绩展望

微博预计2019年第四季度按去年同期汇率计算的净营收年对年增幅在0%至3%之间。上述预期体现的是微博当前的初步判断，未来可能进行调整。