7年了！阿里重回港交所，终于又要跟腾讯同台PK了

时隔7年，阿里终于又回到了港交所。

2012年5月，阿里巴巴B2B业务在港股退市，退市价格与5年前发行价一致，遭到大量没赚钱的小股东们指责。

2014年，阿里集团谋求在香港上市，因为港交所坚决反对"合伙人"制度，阿里最终去了纽交所。

如今，阿里又回来了。

11月13日晚间，阿里巴巴集团在香港联合交易所网站提交初步招股文件，计划通过全球发售新发行5亿股普通股新股，并在香港联合交易所主板上市。

据披露，每一份美国存托股代表八股普通股。此次上市完成后，集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换。这也意味着，阿里巴巴集团将成为首个同时在中国香港和美国纽约两地上市的中国互联网公司。

阿里巴巴集团本次发行包括5亿股普通股，以及可额外发行最多75000000股普通股新股的超额配股权。本次发行将包含国际发售和香港公开发售，预计最早于11月20日定价。

根据数据公司Refinitiv数据显示，如果阿里巴巴此次成功完成融资，其将融资规模将超过Uber成为2019年全球最大规模IPO，也将一举帮助港交所超越美国量大证券交易所，重登全球交易所总融资额排行榜首位。

此外，如果阿里巴巴此次成功在港交所上市，未来中国两大互联网巨头阿里和腾讯将齐聚港股，相爱相杀。

软银为最大股东 马云持股6.1%

根据阿里招股书显示，截至最后实际可行日期，目前软银持股25.8%、马云持股6.1%、蔡崇信持股2.0%，其他高管持股0.9%。公众持股65.2%。

也就是说，阿里巴巴集团董事和高级管理人员（包括马云和蔡崇信）共计拥有阿里巴巴集团约9.0%已发行在外股份。

此外，招股书披露了阿里巴巴现有合伙人38人，马云、蔡崇信、张勇、蒋凡、井贤栋、彭蕾等均在列，其中合伙委员会名单共计六人，包括马云、彭蕾、井贤栋、蔡崇信、王坚、张勇。

随着马云在今年9月10日正式卸任阿里董事局主席，马云正在逐渐降低在阿里的存在感，而在招股书中也显示，马云在有意逐渐减少且随后限制他在蚂蚁金服的直接及间接经济利益，且前述经济利益的减少不以马云先生及其任何关联方从中获得任何经济利益的方式进行。

此外，马云也放弃所有权产生的相关经济利益，并在适当的情况下把利益转给阿里。

阿里员工已经超10万人，一年多增加3万多人

截至2017年、2018年及2019年3月31日以及截至2019年6月30日，阿里的全职员工总数分别为50,097人、66,421人、101,958人以及103,699人。

招股书显示，员工人数的上升主要是因为公司近期对若干业务的收购和整合，以及业务的内生增长。

其中2018年及2019年3月31一年期间员工增加三万多人，是因为新新增加了盒马、银泰、饿了么等业务。

截至2019年6月30日，阿里在全球的办公楼、物流仓库、零售空间和其他设施总建筑面积约为690万平方米。在许多国家和地区拥有办公室，包括中国大陆、香港、新加坡和美国。此外，阿里在多个国家运营数据中心，包括中国、印度尼西亚、马来西亚、印度、澳大利亚、新加坡、德国、日本和美国等。

未来的对手：腾讯和亚马逊

根据阿里招股书显示，阿里表示，公司面临的竞争主要来自于中国的大型互联网企业（如腾讯）及其关联公司，全球及区域性电子商务企业、云计算服务提供商（如亚马逊），以及数字媒体及娱乐领域的其他服务提供商。

阿里称这些竞争对手拥有巨大的用户流量，并且建立了强大的品牌认知、强健的技术实力和雄厚的财务能力。尽管海外电商企业目前在中国市场的业务有限，公司在跨境电商领域与其面临明显竞争。

阿里面临的竞争主要集中在以下方面：

对于消费者的竞争-取决于能否通过交易平台上的品类丰富、性价比高的产品与服务、优质的数字媒体及娱乐内容、全方位的用户体验以及有效的消费者保障措施，吸引消费者、提升参与度并实现留存。

对于商家、品牌、零售商和其他企业客户的竞争-取决于能否利用平台消费者的规模和参与度以及商品和服务的有效性，吸引和留存商家、品牌和零售商，帮助他们建立品牌认知和参与度、获得并留存消费者、完成交易、扩大服务能力、保护知识产权并提升运营效率；以及能否通过高效的云计算服务，帮助企业提升运营效率和实现数字化转型，吸引并留存不同行业、不同规模的企业客户。

对于营销推广机构的竞争-取决于能否通过媒体资源的覆盖面和互动性、消费者洞察的深度、品牌推广和营销方案的有效性，吸引并留存营销推广机构、广告发布机构和由代理机构运营的需求方平台。

对于人才的竞争-取决于能否招募到有进取心和实力的工程师和产品开发人员等各类人才，向数字经济体的参与者提供极致的应用程序、工具和功能，以及服务。

阿里PK腾讯，谁是港股股王

在阿里巴巴提交招股书之前，腾讯发布了最新一个季度的财报数据。如果阿里巴巴此次成功在港交所上市，未来中国两大互联网巨头阿里和腾讯将齐聚港股。

阿里、腾讯无论是在股价、业绩以及市场表现上都会引发关注。此外，阿里系与腾讯旗下的公司在资本市场展开激烈竞争。

据美股研究所报道，阿里在香港上市会对腾讯产生一定利空。报道称，“中国国际策略分析师颜招骏认为，由于阿里上市后可能会分流腾讯的资金，阿里刚刚公布的业绩仍保持高速增长，而腾讯却受到不同的负面因素影响。”

看来，阿里和腾讯这对旗鼓相当的宿敌，要在香港“相杀一生”了。