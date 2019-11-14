中国移动：5G+投资规模超过1800亿元

11月14日讯，在今天召开的中国移动合作伙伴大会媒体沟通会上，中移动投资公司副总经理袁利华透露，中移动围绕5G+资本生态圈构建，迄今已投资了40多个项目，投资规模超过人民币1800亿元。

袁利华称，5G时代，中移动将展开更广领域布局、更深层次的合作、更大规模的投入，着力搭建具有中国移动特色的产业投资平台，构建中国移动“5G+资本生态圈”。未来的投资版图覆盖境内外基础电信服务、新媒体、新技术、金融科技、企业服务、云计算、智能终端、物联网、出行服务、信息安全等TMT相关领域。

据了解，本次会上，中移动投资公司联合11家参股企业共同展示了“5G+资本生态圈”在5G+AICDE及5G+生态等方面已取得的成果。

在5G+人工智能领域，先后布局科大讯飞，在AI助手、智能语音、O域管理、深度学习、智慧家庭、泛智能终端、智慧客服等方面开展研发协同、深化产品应用。

在5G+物联网领域，先后布局小米集团、梆梆科技，在可穿戴设备、智能家居、物联网安全等方面开展广泛合作。

在5G+云计算领域，布局UCloud，在云计算、大数据、物联网、边缘计算、5G、NFV、SDN、SDS等新技术领域共同开展研究。

在5G+大数据领域，先后布局试金石信用、世纪畅链、仁和人寿、青牛软件，共同搭建大数据平台，开展联合营销，并探索金融行业创新应用。

在5G+生态领域，先后布局联动优势、随锐科技、芒果超媒，在大数据风控、通信视频云、内容制作及平台资源等方面开展多层面合作。

另外，中移动终端公司副总经理汪恒江在今天的中国移动合作伙伴大会媒体沟通会上表示，将在本周五联合品牌（方）推出7款AR产品和19款5G手机。中移动表示，AR/VR将成为5G率先成熟的应用场景，5G的特性与VR的结合将为各行各业的发展带来更大的想象空间，而此次移动大会将是一次全球最多款型的5G终端发布。