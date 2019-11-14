一分钟，iPhone 竟变得如此强大

大家好，我是启人。

今天我要给大家推荐一款良心软件。

我们IT之家最新推出的日程管理类App—— 云日历。（先别走，听我说完...）

启人知道，目前市面上已经有很多类似的软件。

为什么我们还要在2019年做这款产品呢？

答案很简单，不好用。

老板刺客是个近乎偏执的产品经理。

他就想要一个自己也能用得爽的时间管理类工具。

需要它：没有广告、干净极简、功能强大、免费，最重要的是全平台多端同步。

经过不断地修改打磨，今天我们正式为大家带来这款产品——





云日历





首先打开软件首页，就是这个样子的，简洁到我都不知道该怎么介绍...

乍一看除了干净一些，和其他日历App也没什么不同。

它真正厉害的地方在于首页旁边的“订阅”。

可以根据用户的需求添加功能，打造专属于你的App。

这里面有：

适合有车一族的城市限行指南。

适合经常出国之人的世界时钟。

还有适合启人这种编辑的历史上的今天。

就拿上面的“天气预报”来说吧。

点一下，首页下方的豆腐块里，不但会出现今天的温度、晴雨、风力、湿度、空气质量。还会在下方显示明天后天的天气详情。

基本所有有效信息都放在了一屏，一眼就能看完。

而且啊，云日历还有自己的小组件，多达7个。

在iPhone负一屏里，将云日历-天气，添加到第一个并选择完成。

以后连云日历App都不用打开就能看天气。

分分钟卸载N个软件有没有。

当然了，启人也知道，肯定有挨踢友要质疑：

为啥卸载别人的软件，而不是卸载云日历呢？

这就要说云日历第二个特点了，强大。

今天给大家推荐的App不光有iOS和安卓版。

还有Mac和PC版，就连Apple Watch我们都做了客户端。

和手机版一样干净，登录后即可同步所有设备的日程信息。

免去手动同步的麻烦。

目前市面上，能做到全平台同步的日程管理类软件本来就少之又少。

没有广告还免费的，除了IT之家，应该也没谁了。

我们希望这款产品能帮助到更多的人。

未来还会不断为它添加新功能，强化同步能力。

如果你能喜欢，我们会十分开心。

谢谢大家~





（云日历添加负一屏的步骤）





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