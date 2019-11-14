原华为诺亚推荐搜索实验室主任加入自如任首席科学家

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11月14日下午消息，原华为诺亚推荐搜索实验室主任张宇宙于日前宣布，正式加入国内长租品牌自如，任首席科学家，全面负责自如数据中台和算法能力建设。
据介绍，张宇宙毕业于清华大学计算机系，系中国首批西贝尔学者，曾就职于IBM、360和华为。在华为期间，担任华为诺亚推荐搜索实验室主任，负责华为应用市场搜索和推荐系统的算法研发。
自如方面称，张宇宙此次加入自如团队，将使自如的数据和算法能力再上台阶，让用户获得更加智能的租住体验。
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