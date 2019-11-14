波士顿动力机器人：被欺负后，它们未来会复仇吗

此前两篇文章《为啥这个"人"和这条"狗"火了》和《从四条腿到两个轮，它们是兄弟》中，我们基本了解了波士顿动力的“当家网红”和它们的兄弟们。那么，是谁研发了他们？又是谁在资助研发团队？在很多视频中，研发者以测试为名，对机器人实施了各种暗算和捉弄，它们会一直这样忍气吞声吗？

背后推手的奋斗史：70高龄仍在工作

这些“网红”机器人的故事要从这个喜欢穿夏威夷衬衫和牛仔裤的老爷子说起。

马克·雷波特（Marc Raibert）今年12月将迎来70岁生日。他数十年如一日，无视商业需求，只为打造心中理想的它，这份执著着实让人佩服。Atlas是迄今最接近雷波特理想的一款机器人。

上世纪80年代初，雷波特在卡耐基梅隆大学中创立了Leg Lab实验室，希望打造出模拟生物肢体的机器人。后来，实验室迁至麻省理工学院，他依旧延续着这一愿景。

1992年，自Leg Lab实验室转型的波士顿动力公司自麻省理工学院分拆，并获得五角大楼的资助。

2013年，为了创建机器人部门，谷歌开启了狂购模式，一口气把多家机器人公司纳为己有，波士顿动力则是其中最受瞩目的一家公司。谷歌还调遣Android之父安迪·鲁宾（Andy Rubin）担任这一部门首领，足见谷歌对此寄予厚望。

2014年鲁宾离开谷歌。2016年，机器人商业化的骨感现实令谷歌心生动摇，把波士顿动力等公司脱手。

2017年，软银接盘，为波士顿动力开启了新时代。

软银先前也出品了一款人型机器人Pepper。它形态可爱，眼神灵动，还拥有“读心术”，能在零售店自动化处理部分客服事项。与走可爱路线的Pepper不同，波士顿动力家族的成员多是狂野动物和硬汉的形象，身藏花样武艺。

然而，出风头不能当饭吃。除了商用的SpotMini，其他家族成员的钱途都不太明朗。这些机器人处境尴尬，每每亮相都为波士顿动力赚足口碑，却勾不起人们多少购买欲望。

多年来，波士顿动力仍未理清人们很早就抛出的问题，“你们究竟是商业化公司还是研究实验室？”

不管科技业的其他领域在忙什么，波士顿动力心无旁骛，研制出的机器人能够穿梭树林、采石场和住宅，能跑会跳，甚至能耍几招体操，各种动作让人目眩，但事实上，波士顿动力发布的视频很少体现背后的人类操作者，机器人们实际上需依赖场外的操纵杆、笔记本电脑和无线电收发装置才能活动。

在不太熟的地方（如实验室附近的停车场），它们方向感不强，还得有人陪。让人惊掉眼球的视频中，它们身形矫健、弹跳力惊人，殊不知，现实中它们更常跌倒，若不是机械身躯，早已遍体鳞伤。

在雷伯特看来，机器人技术会比互联网带来更深远的影响。人类和动物能做的事，如果机器人也能做得到，它们会变成可造之材。他表示，要实现这一点，机器人需要掌握复杂的技能，如，躯体移动、手指精细操作以及自身在移动仍能看清物体的能力。其实，这几点恰恰对应着人类婴儿的几大发育指标——大运动、精细能力以及自主感知能力。原来机器人的成长轨迹仍处在很初级的阶段，还不如个人类宝宝。

对于波士顿动力，软银愿意等也等得起。它坐拥规模高达1000亿美元的愿景基金，虽然投资Wework和Uber亏损，也仍然实力雄厚。与共享经济相比，押注需要多年磨砺才可能变现的未来技术时，软银似乎不那么焦虑。

我们现在欺负机器人，它们以后会被报复吗？

当双足的类人机器人或四足的机器犬赫然出现在眼前，我们会把过往经历投射到它们身上，下意识地把它们看成生物。虽然目前来看，它们不过是一具具灵魂缺失的机械躯体。

然而，软银创始人孙正义为机器人绘制了非常乐观的蓝图。他肯定地认为，本世纪内，机器人将和人类一样聪明，即出现所谓的“奇点”现象。他预测，未来30年里，机器人的智商将达到1万。

普通人的智商在100上下浮动。想进门萨这个高智商俱乐部，智商至少得130。斯蒂芬·霍金（Stephen Hawking）的智商大概是160。

智商1万？这甩了人类多少倍？不造反才怪。想想电影《机械姬》中的机器人艾娃，为逃出牢笼精心策划，欺骗男主的感情，看似忍隐柔弱，杀起人来却毫不手软。

孙正义还说，“人类创造了工具，前提是人类总是比发明的工具更聪明，我们才能掌控它们。工具变得比我们更智能，这还是第一次……”

激光雷达、立体视觉技术以及全套传感器的合作，让机器人拥有了感知世界的窗口。不知它能否觉察到人类的用意？万一哪天机器人觉醒了，人类却还蒙在鼓里。或许面对人类的各种折腾，它们心里正默默盘算着，等着瞧，以后我会一笔一笔跟你们算。

细思极恐。

看了Atlas的视频后，有些推特网友如是评论：

·趁它们还弱小，现在就毁掉它们。

·大可不必，到时候我们可以抬抬价，赚赚维修费。

·我们最终会沦落到在地下生活，像哥布林一般悲惨地活着。

不过也有人认为，机器人道德最终是由人决定的，如果我们让它善良，它并不会伤害我们。你怎么看？