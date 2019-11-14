脱胎于野马/续航 600km，福特第一款纯电动车命名 Mach-E

如果把福特向电动化转型过程设定时间点的话，Mach-E 的发布绝对算得上一个。

没错，福特的第一款从头打造的纯电动车正式命名为Mustang Mach-E，既延续了野马Mustang的风格，又创立了一个新的系列。11月17日（北京时间11月18日），福特将在洛杉矶车展正式发布Mach-E，而在此之前，对于这款车的细节，福特并未透露太多信息。

目前，福特官方仅公布了几张宣传图，从图上也能直观看出这辆车的定位：跨界SUV。

▲Mach-E宣传图|福特

值得一提的是，宣传图上能明显看出Mach-E 与野马非常相似，福特方面也表示，它的灵感就来自于野马汽车。既采用纯电动技术，又借鉴了野马的设计风格，让这辆SUV包裹上了不一样的感觉。

▲福特将其第一款纯电动汽车命名为Mach-E |福特

福特方面称，Mach-E之名来源于Mustang经典原厂高性能版本Mach 1。作为最受欢迎的Mustang高性能版本之一，Mach 1用极致性能为Mustang之后发展成美式肌肉车传奇代表奠定了坚实基础。而Mustang Mach-E中的后缀E象征「Electric」电动。

根据Autoblog曝出的测试车型照片来看，车身侧面与尾灯都与野马汽车十分相似，尤其尾灯，有着强烈的野马风格。

▲Mach-E测试车型谍照| Autoblog

福特曾推出过电动汽车，比如在中国市场推出的领界EV，但之所以Mach-E意义重大，是因为它采用了福特全新打造的电动汽车平台，据悉，Mach-E 可实现后轮驱动和四轮驱动两种模式。而诸如领界EV车型都是基于燃油车平台建造的车辆，也就是我们所说的「油改电」。

▲Mach-E尾部设计草图|福特

另外一个基本确认的消息，Mach-E 在欧洲WLTP工况下的续航里程达到了370英里（约595km），这是一个非常不错的数字，但我们暂时不清楚该续航里程是不是属于最高配版本。

▲网友对于Mach-E的假想图|网络

福特方面称，随着Mach-E的加入，使Mustang家族扩展成为包含硬顶跑车，敞篷跑车，高性能跑车和纯电SUV的明星产品谱系。在11月18日（北京时间）全球首发后，全新电动Mustang Mach-E将在北美以及欧洲市场率先开启线上预订。届时，极客公园（ID：geekpark）也将推出相关报道。