16英寸苹果MacBook Pro初步跑分出炉

苹果在昨天下午发布新的16英寸MacBook Pro，它取代了苹果笔记本电脑阵容中的15英寸机型，并提供了一些受欢迎的更新。目前，许多外媒已经开始报告对于这款MacBook的第一印象，而国内还在苦苦等待发售日期的确定。总体来看，这款新的16英寸MacBook Pro虽然对MacBook系列没有什么太大颠覆，但在某些关键领域的确做得更好了。

键盘改进

首先让评测媒体们欣喜的是：苹果抛弃了自2016年以来一直在MacBook Pro中使用的蝶式键盘。新的16英寸MacBook Pro键盘不仅采用剪刀脚机制，并且其设计还基于iMac和iMac Pro的妙控键盘。

这款新键盘不再是以前那种又硬又脆的手感，使用以前的MacBook键盘时，我们会感觉自己像是在用手指砸石头。但是新键盘键程变得更长（1毫米），手感更接近2015年MacBook Pro键盘，这是一件好事，而且它比起蝶式键盘的声音要安静得多。

除此之外，新键盘对按键布局也进行了一些细微但有意义的更改：Touch ID按钮从触控栏分隔出来，实体Escape键又回来了，而方向键则终于改为更符合使用习惯的倒T形排列。

边框更小屏幕更大

苹果缩小了16英寸MacBook Pro的边框，使专业人士可以使用更大的显示屏，获得更多可用的屏幕空间。对于某些人来说，这改动可能并不明显，但是如果使用15英寸MacBook Pro已有一段时间，然后再切换到16英寸型号，视觉观感还是有所不同的。

因为屏幕边框变得更窄了，所以在整体尺寸上和现有15英寸款对比没有增大太多。

在实际的逐像素显示质量上，苹果依旧做的非常出色，它仍使用背光LED并仍支持P3色域，其原始分辨率为3072x1920，因此您在屏幕上获得的图像约为590万像素，细节层次极为丰富，色彩鲜艳度非常完美。如果你的工作需求是使用MacBook Pro进行包括色彩校正和对细节的精细处理，那么它不会让您失望。

音质提升

苹果在16英寸MacBook Pro上更新了扬声器系统：总共六个扬声器，其中包括官方所称「双振动抵消低音单元」——低音扬声器具有两个背对背安装的扬声器驱动器，这可以消除彼此的振动。

调高音量，您会立即注意到声音输出很大，比一般笔记本电脑的声音要响得多。而且在大音量情况下也不会显得嘈杂，它的低音下潜更深，声音干净透彻，总体而言，声音比以前更丰富，令人满意。

苹果在新MacBook Pro上保留了15英寸型号的全部接口，包括四个Thunderbolt 3 / USB-C端口，并且也有一个3.5mm耳机插孔。

Geekbench 5初步跑分

16英寸MacBook Pro配备6核或8核第9代Intel处理器。其中高配标准型号是8核2.4GHz Core i9处理器，32GB的2667MHz DDR4内存和8GB VRAM Radeon Pro 5500M GPU。

以下是针对8核型号的Geekbench 5初步跑分结果。当然，随着我们进行更多测试，它们可能会改变。

▲单核

▲多核

新款MacBook Pro和它替代的15英寸型号都使用第9代Core i9处理器。同为2.4GHz 8核Core i9处理器的情况下，16英寸MacBook Pro 显示出轻微的速度优势，单核提升了4%，多核提升了5%。考虑到新笔记本电脑的价格与它们所替换的15英寸型号的价格相同，在考虑其他更新（例如更大的屏幕和新的键盘）之后，实际上还是值这个价钱的。

关于16英寸MacBook Pro功能，设计和可用性方面的更多介绍，我们也会在后续陆续结合自身体验和外界评测放出，敬请期待。