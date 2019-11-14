vivo S5将内置蔡徐坤专属POSE+滤镜

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IT之家11月14日消息 今晚，vivo在杭州正式发布了vivo S5新机，主打美颜自拍，售价2698起。中国内地男歌手、演员、音乐制作人蔡徐坤也来到了发布会现场，同时vivo也推出了蔡徐坤专属滤镜+蔡徐坤专属POSE。
vivo表示，“坤坤”同S5的设计团队密切合作，亲自参与调试并认证了自己的专属滤镜。除此之外，坤坤还为大家准备了2张前置、2张后置的专属POSE，一起来看一下吧。
坤坤专属POSE
坤坤专属滤镜：
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