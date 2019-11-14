内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

vivo S5将内置蔡徐坤专属POSE+滤镜

2019-11-14 20:58:53来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月14日消息 今晚，vivo在杭州正式发布了vivo S5新机，主打美颜自拍，售价2698起。中国内地男歌手、演员、音乐制作人蔡徐坤也来到了发布会现场，同时vivo也推出了蔡徐坤专属滤镜+蔡徐坤专属POSE。

vivo表示，“坤坤”同S5的设计团队密切合作，亲自参与调试并认证了自己的专属滤镜。除此之外，坤坤还为大家准备了2张前置、2张后置的专属POSE，一起来看一下吧。

坤坤专属POSE

坤坤专属滤镜：

• vivo S5预定：点此前往

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：蔡徐坤vivo S5

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有