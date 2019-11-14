华为高管：将在6至9个月内决定是否将鸿蒙OS带到智能手机上

IT之家11月14日消息 华为高级副总裁Vincent Pang在接受外媒Business Insider采访时表示，华为将在未来六至九个月内决定是否将鸿蒙（Harmony OS）操作系统带到智能手机上，因为该公司仍被禁止与谷歌等美国公司合作。

Pang说：“我们不能再等了，已经错过了一个旗舰产品。”他指的是华为最近推出的Mate 30智能手机，该手机运行不包含任何Google服务或应用程序（包括Google Play商店）的Android开源版本。

美国商务部此前将华为列入贸易黑名单，禁止该公司与美国公司开展业务，除非这些公司获得政府许可。这意味着华为无法与谷歌合作，无法预装谷歌服务和应用，这使得华为的手机在中国以外的市场上处于劣势地位。

美国商务部长威尔伯·罗斯（Wilbur Ross）最近表示，美国公司很快将再次获得许可开始向华为出售产品。彭博社11月3日报道，美国政府迄今已收到260个许可申请，但尚未有任何正式宣布。

Pang称，“鸿蒙并不是Android的替代品，而是下一代Android。”Pang还称，“仅停留在我们现有的足迹上，我们绝对可以生存，但是没有公司只是想生存。”

目前，华为已经发布了运行鸿蒙系统的电视，但是该公司尚未宣布该系统是否会运行在智能手机上。

任正非此前在接受采访时曾示：“鸿蒙系统如果在这个地方能够有成长，有一部分生态，而不是主要的替换关系。首先我们还是加强跟Google的合作，因为Google也是愿意跟我们合作的，唯一就是美国政府的批准问题。是否能够获得批准取决于美国政府批准的截止日期11月19日会发生什么。我们希望美国能批准，我们能继续和安卓加强友好合作。”