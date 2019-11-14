戴森空气净化暖风扇HP06：除甲醛无需换滤网

又到了秋冬季，这个室外空气不佳，室内还可能会受甲醛困扰的季节。有人会说，我家也不是新装修的房子，能有什么甲醛问题？话不是这么说，不是非得装修了才有甲醛，比如你买个新凳子、新衣橱之类都有可能有甲醛产生，这时候就不是一个普通空气净化器就能应付得了的。

在今年9月份，戴森推出了一款全新的空气净化风扇Pure Hot+cool Cryptomic（戴森HP06）。这款空气净化器风扇最主要的点：能持续不断清除甲醛，自动净化，最令人惊喜的是，这块除甲醛是滤网可以一辈子都不用换。那么，这个能除甲醛的戴森空气净化风扇HP06到底效果如何呢？让我们一起来看看。

金色搭配还是经典的“戴森味道”

一件好的产品是必须要有辨识度的，当我们打开包装盒后，看到戴森HP06在外观方面仍然延续了前几代产品的设计。U型设计、无叶风扇的结构，充满了浓浓戴森风扇造型。不过这次戴森HP06采用了金色配色，有白金和黑金两种选择，爱活网这次拿到的是白金款。

戴森HP06机身上半部分是U型环状的出风口，支持喷射、扩散两种模式，这两种模式展示我们稍后呈现。机身上实际存在两个出风口，正面窄的出风口，用于喷射模式，结合350°环绕功能可以快速将风吹到房间各个角落。而靠后的出风口，则用于扩散模式，出风更柔和，对于不喜欢直吹的人来说，会更舒适。

350°转圈GIF

此外，戴森HP06机身顶部依旧是带有磁吸的设计，可以将遥控器吸附在上方，不容易丢失遥控器。

机身底座部分，在靠近上方的位置设置了一块LED显示屏，并采用了三个传感器，如PM2.5、PM10、挥发性有机物、二氧化氮、温度、湿度甚至是滤网的使用情况，都可以从这块显示屏上看得一清二楚。

菜单演示GIF

同时，戴森HP06的机身底座还可以手动对其进行一定角度的调节，以满足不同的使用需求。

底部转动GIF

去甲醛全靠Dyson Cryptomic技术

要除甲醛，当然全看滤芯，而戴森HP06的重点部分就在这里。其一共有三层滤网，最外侧的这块滤网是有两层滤网组成，其中白色的PTFE HEPA滤网，打开后长达10米，其主要作用是滤除99.95%小至PM0.1的超细颗粒物，这其中包括过敏原、细菌、花粉、霉菌孢子等。

而翻过来我们看到黑色的一面，则是活性炭滤网，主要用来吸附异味、以及苯和二氧化氮等室内烟雾及有害气体。

最里面的这层滤网，就是戴森HP06的关键所在，这是一块用了就无需更换的甲醛清除滤网。通过戴森Cryptomic技术，借助独特的催化涂层，将甲醛彻底分解成无害的CO2和H2O（二氧化碳和水），清除甲醛。

据《中国家庭室内加权白皮书》调研显示，大约有50%的中国家庭都存在甲醛浓度超标的问题，其中91%的家庭呈现低浓度超标。就拿我们测试的房间来说，10平米的房间甲醛初始最高浓度为0.3778mg/m³，而使用了戴森HP06后，其持续净化至国家安全标准0.1mg/m³以下。

另外，我们在说除甲醛的时候一直在说CADR值，好像数值越高就一定越好。但事实上，超高的空净CADR值真的适合真实家庭需求吗？

其实，CADR的数值不是越高越好，实际净化表现上，还是要根据中国家庭的真实情况来看。如果CADR值为100mg/m³，净化的甲醛初始浓度会高达0.4472mg/m³，这已远超正常的室内甲醛释放量，不是绝大多数中国家庭中的甲醛会面对的污染程度。

我们假设在一个面积为20平米的客厅里，当CADR值为10m³/h时，该CADR值净化甲醛初始浓度为0.1694mg/m³，是一个大部分家庭会处在的低浓度甲醛污染的水平。在这种室内甲醛水平下，持续使用戴森HP06就可以使我们家中的甲醛浓度水平维持在国标（0.1mg/m³）以下。

为什么能达到这样的效果呢？这是因为戴森化学团队，在测试了数十个不同的催化剂后，发现了一种效果可靠的催化剂——锰钾矿。结晶锰内部含有百万个原子大小的孔径，而每一个晶体孔径恰好可以让一定数量的甲醛在里面和空气中的氧气发生氧化反应，将甲醛分解成无害的CO2和H20（二氧化碳和水），从而起到除甲醛的作用。

至于实际效果的话，由于测试甲醛需要在密闭环境下以及专业的机器才能进行，因此这里就放一段戴森官方提供的除甲醛实验视频，让大家可以更直观地看到戴森这个除甲醛滤网的工作效率。

另外值得一提的是，甲醛的释放是持续且漫长的，其释放周期可持续3-15年，这意味着，一旦家中有污染源，在接下来的十来年中都会受到甲醛的荼毒。此外，再加上秋冬季关窗时间较长，而我们大部分时间都处在室内，密闭的环境也会让空气变得更糟糕，再加上家里总会有一些如清洁剂、指甲油等化学物品释放挥发性有机化合物VOC，又或是木制品、油漆等释放的甲醛，时刻充斥着我们的生活环境，因此除甲醛是需要随时随地一直在进行的一件事。

有了App万物皆可控

戴森虽然一直自备遥控器，但在目前万物皆可连手机的时代下，我们只需要一个手机就能掌握家里的情况。所以，戴森HP06也支持“Dyson Link”App。

通过这一App，手机首先可以化身为戴森HP06的遥控器，同时还支持远程操控。另外，我们还能在这个App种可以看到室内外的空气质量情况。

此外，我们发现，现在戴森HP06除了可以支持siri语音控制外，还加入了对天猫精灵的支持。家里如果有个天猫精灵，一样能语音控制空气净化风扇了。

风向展示GIF

前面我们说过，要展示一下戴森HP06风扇的喷射、扩散两种送风模式。我们用金色的丝带做展示，当风扇开到喷射档时，我们看到GIF中，金丝带向前飘。而当我们转到扩散档时，将金丝带放置后方，又随风飘散。

风力强度GIF

暖风温度GIF

此外，我们还能在小屏幕中看到风扇的风量，温度上升下降等，夜间模式、设置时间等等都可以用遥控器或者手机App来控制。

空气更清新冷暖自由切换

可以说，如果仅是一个风扇来说，戴森HP06售价6490元，一点都不便宜。不过它兼具了冷暖风模式，突破了季节限定，一年四季都可用。更何况其空气净化能力和这次新加入的除甲醛功能，更进一步改善了我们室内的空气环境。

一台机器，集合了传统风扇、取暖器、净化器的全部功能，我们室内也无需被那么多机器所占据，简化了生活空间，有什么不值得吗？！