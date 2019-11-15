微软老兵的23年，沈向洋留下了什么？

北京时间11月14日凌晨，负责微软人工智能和研究事业部的全球执行副总裁沈向洋，宣布将于明年2月离开他供职达23年的微软。相关调整即刻生效，沈向洋的职责转交给微软CTO Kevin Scott。这位前领英工程和运营高级副总裁将负责公司的AI策略，对基础设施、服务、应用的研发以及包括搜索引擎Bing在内的聚焦AI的产品事业群。



沈向洋|微软

据了解，沈向洋并未透露他下一步的动向，但微软发言人表示他在正式离职前还将继续担任微软现CEO萨提亚·纳德拉和比尔·盖茨的顾问。

「沈向洋对微软产生了深远影响，他在计算机科学和AI领域的贡献为未来创新留下了遗产，并打下了坚实基础。」沈向洋获得了来自纳德拉的赞赏。

老兵的二十三年

1998年，从卡内基梅隆大学博士毕业两年之后，沈向洋与李开复等人一起创建微软中国研究院。短时间内吸纳了包括张亚勤、张宏江、李江、王坚等人，为国内科技产业培养了一大批互联网及AI人才。三年之后，这家被《麻省理工科技学院》评为「最火的计算机实验室」的行业研究机构，正式更名为微软亚洲研究院（MSRA）。

创办MSRA|极客公园

目前，MSRA是微软在亚太地区设立的基础及应用研究机构，也是微软在美国本土以外规模最大的一个研究院。MSRA从事自然用户界面、智能多媒体、大数据与知识挖掘、人工智能、云和边缘计算、计算机科学基础等领域的研究，并最终将这些创新技术转移到微软的核心产品中。比如，HoloLens的3D模型重建和纹理映射技术，和运用在公有云平台Azure中的资源分配和VM布局算法，均来自MSRA。

2004年，沈向洋担任第三任MSRA院长；2007-2013年，他负责必应搜索引擎的产品开发；2013年成为微软全球执行副总裁，开始领导全球的微软研究院，成为了继陆奇之后美国科技公司最高级别的华人员工；2016年全面接手微软全球人工智能战略。

2016年，微软进行了一轮组织架构调整，合并了包括微软研究院、微软信息平台部门、Bing和Cortana产品部门，以及环境计算和机器人团队，成立了人工智能和研究事业部。沈向洋得到重用，开始领导这个新成立的事业部。必须提到的是，新事业部与微软Office事业部、Windows和设备事业部、云计算和企业事业部这三大事业部同级。由此可见，从2014年纳德拉成为微软第三任CEO时提出的「移动为先、云为先」，「智能为先」也在正变成关键。「如果几年之后，在智能这件事情上，微软没有出现一个这样标志性的产品，像Windows，或者Office这样的产品的话，我觉得微软就会有很大的挑战。」沈向洋在极客公园创新大会2017上表达出了微软需要更加「智能」的迫切。

沈向洋在极客公园创新大会2017|极客公园

2018年，微软在沈向洋的指引下再次加倍押注AI，成立了聚焦AI产品的新事业群，比如专注于Azure的AI认知服务和平台、AI认知和混合现实事业群。新事业群能够将Azure与尖端计算机视觉技术、HoloLens 2等增强现实技术融合在一起。其中一项成果就是Azure AI平台，它帮助开发者将微软的AI技术运用到他们的自主云计算应用中。微软称，这一平台现在拥有2万个客户，超过85%的财富100强公司在过去一年中使用了Azure AI平台。

企业里的教育者

沈向洋无疑是不断推动微软在产学研结合程度的关键人物。

在这23年间，沈向洋还曾获诸多学术荣誉，包括美国电气电子工程协会院士（IEEE Fellow）、国际计算机协会院士（ACM Fellow）、美国工程院院士和英国皇家工程院外籍院士。在成为领导者后，他把工作重心的从研究「分给」了产品，负责中长期技术战略规划的他经常挂在嘴边的一句话就是：「我们永远在找the next big thing。」

为了找到the next big thing，沈向洋加大了在研究和教育的投入。

去年9月，沈向洋宣布创办微软亚洲研究院（上海），并与上海仪电合作建立人工智能创新院。作为全球第八家微软研究院，微软亚洲研究院（上海）的目的在于加速人工智能研究成果的产业化进程，推进计算机科学前沿技术发展。

此外，他还主导和包括浙大、清华、哈工大、北大、上海交大等在内的众多高校合作建立了联合实验室，探索了校企研究合作的新模式。迄今为止，MSRA与中国高校合作建立了十个联合实验室。不仅如此，他还力主推出了微软学者奖学金、微软创新人才学院等人才鼓励项目。

虽然沈向洋并未透露未来的动态，但从他今年3月发布在领英上的文章，人们仍看到了他不愿「退休」的心。「当拿到卡内基梅隆大学机器人专业的博士学位之后，我制定了一个职业生涯目标——成为一名计算机科学教授，培养年轻人，为计算机科学领域贡献顶尖的研究成果。」二十多年前，他对职业生涯的设想就是最终成为一名终身教授，但如我们所见，事情没有朝着他事先计划好的方向发展。

他曾问图灵奖得主Jim Gray：「你在微软研究院和SQL工作过，但似乎从来不担心自己是在一个产品团队还是研究团队。」后者回答道：「我选择我能发挥作用的项目。」尽管「偏离」了轨道，但沈向洋仍在微软发光散热。这23年间，有近7000名MSRA院友活跃在科研创新、产业创新的最前沿。在产业界，超过15位院友在互联网企业担任CEO或CTO，范围几乎覆盖全部中国最顶尖的互联网尤其是人工智能公司。更为实际的，研究成果也在不断「刷新」微软，为其带来效率和收益。以持续AI化的Azure为例，在最近一个财季，微软整体商业云业务收入达到116亿美元，同比增长36%，其中包括Azure、Office 365以及其他云服务。

微软「重生」|极客公园

「你永远不知道接下来会发生什么。也许一路走下去，有一天，我会成为一名更加优秀的教授。」他在文章的最后这样写道。

以下为沈向洋致员工信

同事们，

11月，对我来说，在过去的二十三年里，具有非常特殊的意义。1996年11月4日，我在雷德蒙德加入了微软研究院；1998年11月5日，我参加了微软亚洲研究院的创建仪式；2007年11月，我作为搜索产品研发工程副总裁正式加入必应团队；2013年11月，我成为执行副总裁、加入高级管理团队，主管技术与研究；而今天，2019年11月13日，一切圆满始终。

能在这样一家伟大的公司，纵贯研究院与产品研发团队，其至上体验，永生难忘；感恩之情，无以言表，惟有深怀于心。

能与一群计算与技术产业最聪明的人一起共事，能有机会来参与解决人类面临的巨大挑战并帮助公司塑造「下一个未来」，我深感无比荣幸；能够帮助推动计算科学的发展，尤其是与微软研究院和学术界这么多才华横溢、成绩斐然的研究员与学生共同创新，我更感到无上荣光；我们在必应搜索领域的那些铁尺寸进——提升搜索质量和性能、提高广告盈利和用户体验，以让对手胆寒之势持续推出包括Bing for Business在内的全新产品；这一切都让我倍感难忘。而更让我珍视和骄傲的，是我们缔结的友谊。

离开微软是我一生中最艰难的决定。今天，微软已经如此地成功，在人生的这个阶段，我觉得，已经是时候去开启一个新的篇章；去探寻超越微软、超越商业的新挑战；去思考为产业、为下一代计算科学领域的研究员和工程师们，还能多做些什么。

我为你们感到自豪——为微软、为人工智能和研究事业部、为微软研究院、为搜索和广告新闻团队、为必应团队、为亚洲互联网工程院、为亚洲研究院，也为我们共同的成就而自豪！我将会非常想念大家。我相信，大家会在萨提亚和凯文的领导下，继续取得新成就。

过去二十三年中，我学到了很多，其中最大的心得就是——我们虽无法预卜未来，但能够做最好的准备：坦荡、宽容、善待他人。

谢谢你们，我的朋友们！