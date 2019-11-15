15英寸/16英寸苹果MacBook Pro对比：更大的MacBook Pro是否值得升级

IT之家11月15日消息 新款16英寸MacBook Pro终于上市，这款笔记本拥有更薄的边框，剪刀式键盘，改进的音响以及更好的配置。但这是否足以让目前的15英寸MacBook Pro用户升级？对于那些MacBook的潜在消费者而言是选择购买最新的16英寸版MacBook Pro还是购买15英寸版的MacBook Pro？近日有外媒便对两款电脑进行了比较，一起来看一下。

设计



在设计方面两台笔记本电脑彼此极为相似：外观方面均采用了铝合金材料，键盘位于笔记本中心区域而扬声器位于机身侧面，Force Touch触控板足够的宽大。有银色和深空灰色两种配色可选。不过，新的16英寸MacBook Pro比上一代产品更大，更厚，更重，不过对于更关注性能的专业用户来说应该没有太大的区别。

显示

最新款16英寸版MacBook Pro的显示屏无疑是最吸引人的：它具有16英寸的屏幕，分辨率为3072×1920；PPI密度也更高，每英寸226像素（PPI）。上一代MacBook Pro具有15.4英寸显示屏，分辨率为2880×1800，PPI密度为220 PPI。显示屏边框在最新型号中属于较小的哪一类，这使它看起来更具有现代感。

两者均可以达到500尼特的最高亮度并支持宽色域（P3）以及True Tone技术，该技术可以调整显示器的颜色和强度以匹配环境光，从而使图像看起来更加自然。区别在于用户可以在“系统偏好设置”中以不同的刷新率配置新的16英寸MacBook Pro屏幕。用户可以在整个系统中将速率设置为47.95Hz，48.00Hz，50.00Hz，59.94Hz和60.00Hz。

两种型号之间的屏幕变化并不大，但是摄影师，设计师和视频编辑者等一些用户应该利用16英寸MacBook Pro的更大尺寸和更高分辨率所带来的优势。

键盘

16英寸MacBook Pro的键盘经过重新设计，其键盘恢复为可靠的剪刀式机构。而苹果之所以称其为“魔术键盘”，是因为它受到iMac随附的公司无线键盘的启发。苹果公司表示新键盘采用苹果公司设计的橡胶弹片，按键行程为1mm，手感稳定。它提供了更舒适的打字体验，同时还避免了因灰尘堆积而导致键位卡住问题。触摸栏和触摸ID仍然存在，不过Esc键采用了物理式设计。

15英寸MacBook Pro仍然采用蝶形键盘设计，尽管是第三代设计方案但仍然存在一些问题。因此那些担心蝶形键盘的人应该喜欢16英寸版本的苹果MacBook Pro。

性能

对于专业用户而言，性能无疑是最重要的方面。这两款笔记本电脑在基本型号上的表现非常出色，不过16英寸MacBook Pro略胜一筹。和15英寸型号一样，16英寸MacBook Pro 2.6GHz（Turbo Boost高达4.5GHz）的初始配置采用了6核第9代第九代Intel Core i7处理器；两者都带有16GB的DDR4 RAM，但是16英寸版内存条的时钟频率为2666MHz，而上一代为2400MHz；15英寸基本型号的内置SSD仅提供256GB的存储空间，而16英寸版的初始配置则升级到了512GB；显卡方面，15英寸型号采用了4GB GDDR5的AMD Radeon Pro 555X GPU，而16英寸型号则采用了4GB GDDR6的AMD Radeon Pro 5300M。

在价格更高的16英寸MacBook Pro机型中差异最为明显：用户可拥有更多自定义选项：最高可升级至64GB RAM、8TB SSD存储方案、高达2.4GHz（Turbo Boost高达5.0GHz）8核Intel Core i9处理器和带有8GB GDDR6的AMD Radeon Pro 5500M GPU。

由于15英寸MacBook Pro已下架，因此其最高的官方配置方案为采用2.3GHz（Turbo Boost最高可达4.8GHz）8核第9代Intel Core i9处理器，带有4GB GDDR5、16GB DDR4 RAM和512GB SSD存储、Radeon Pro 560X GPU的版本。而对于那些已经拥有以前基本型号的用户，16英寸MacBook Pro则具有更好CPU，图形和RAM的选件才能提供更高的性能。

I / O和端口

15英寸MacBook Pro和16英寸MacBook Pro之间没有任何变化。两者都有四个带有Thunderbolt 3的USB-C端口，可用于高达40Gb / s的快速连接和一个耳机插孔。两种型号均采用了802.11ac Wi-Fi和蓝牙5.0连接。

更多规格

新款16英寸MacBook Pro仍然具有720p分辨率的FaceTime HD前置摄像头，不过新增了“工作室质量”的三麦克风阵列，具有高信噪比和定向波束形成。苹果还通过提供杜比全景声（Dolby Atmos）支持的高保真六扬声器增强了新款MacBook Pro的音响系统。16英寸版的苹果MacBook Pro电池续航为11个小时，而15英寸MacBook Pro则为10个小时。

总结

全新的16英寸MacBook Pro拥有诸多令人兴奋的升级，包括较大的显示屏以及剪刀式键盘。但是如果用户已经拥有最新的15英寸MacBook Pro型号则无需立即更换。

请记住，对于以前的15英寸基本型号而言，16英寸版的MacBook Pro的性能提升可能不会那么明显。但是，如果用户希望MacBook Pro具有更好的RAM、显卡和更大的存储选项，则16英寸机型绝对是一个更好的选择。