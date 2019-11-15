美国48州拟扩大谷歌垄断问题调查：搜索和安卓也要查

11月15日消息，据外媒报道，据知情人士透露，调查谷歌是否存在反垄断行为的美国50名总检察长，正准备将调查范围扩大到该公司的广告业务以外，将搜索和安卓业务也囊括在内。

知情人士表示，代表美国48个州、波多黎各和华盛顿特区的总检察长们将撰写被称为民事调查要求(CID)的传票，以支持深入调查。但这些人告诫称，传票可能不会马上送达。到目前为止，针对谷歌的反垄断调查主要聚焦于其广告业务。加利福尼亚州和阿拉巴马州未参与调查。

负责领导这项调查的德克萨斯州总检察长肯·帕克斯顿(Ken Paxton)在9月份的新闻发布会上宣布启动了这项调查，当时强调了谷歌在广告市场的主导地位以及其对消费者数据的使用情况。该州已经向谷歌提出了CID，以获取有关其广告业务的更多信息。

但在最近与几位总检察长举行的会议上，帕克斯顿表示支持将调查的范围扩大到谷歌的搜索和安卓业务上。知情人士说，其他州将分别对谷歌搜索和安卓业务进行调查。然而，尚不清楚哪些州会考虑加入。

在被问及调查范围时，德克萨斯州总检察长发言人表示：“目前，多州的调查只关注在线广告，但随着调查取得的进展，我们发现的事实将决定调查的最终方向。”

谷歌拒绝置评，其负责全球事务的高级副总裁肯特·沃克(Kent Walker)曾指出，该公司将配合政府调查。知情人士称，各州调查的进展突显出，这些州及其总检察长打算对谷歌展开的调查的范围十分广泛。

谷歌母公司Alphabet的市值超过9000亿美元，是世界上市值最高的科技公司之一。由于其提供的许多产品对用户是免费的，因此很难证明存在反垄断行为，因为垄断行为通常表现为对定价的明显影响。司法部反垄断负责人马坎·德拉希姆(Makan Delrahim)称，调查也可能会考虑质量、创新和其他因素。

此前美国政府对谷歌的调查结果并不尽如人意。2013年，FTC完成了对谷歌近两年的调查，最终达成了和解协议。谷歌同意取消对其广告平台的限制，使广告商更容易管理竞争平台上的广告活动。2010年，美国政府结束了对谷歌收购移动广告网络公司AdMob交易的调查，得出结论认为这笔交易不太可能损害移动广告领域的竞争。

但最近，美国两党政界人士都将注意力重新投向了这家科技巨头。搜索是谷歌的核心业务，该公司通过其获取广告收入和数据。批评者认为，谷歌还利用搜索功能来推广自己的产品和服务。2017年，欧盟因谷歌偏袒其自家购物服务而对其处以27亿美元的罚款。

不过，这笔罚款并没有减缓谷歌在新产品领域的扩张。该公司正计划收购Fitbit，进一步进军医疗保健领域。此外，该公司宣布将于明年开始提供支票账户服务。

与此同时，谷歌的安卓移动操作系统已经占据移动市场主导地位。谷歌要求使用安卓的手机和平板电脑制造商预装谷歌的应用商店以及Gmail、谷歌地图和Chrome网络浏览器等应用，这使得竞争对手的服务处于劣势。

在欧盟监管机构因安卓问题而对其处以创纪录的50亿美元罚款后，谷歌表示，将允许欧盟用户在安装安卓系统时选择默认搜索引擎，并停止在安卓手机上捆绑其应用程序。

有了这些记录，这些总检察长们针对谷歌的调查范围可能会更宽泛。他们将使用CID请求来寻找电子邮件和战略文档等材料来支持其观点，同时寻找明显的反垄断行为证据。

谷歌已经回应了来自德克萨斯州的第一个CID请求，并要求保护某些机密信息不被披露。谷歌表示，它担心聘请来协助调查的外部顾问与微软有联系，可能会利用这些机密信息帮助其竞争对手。