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Apple News+叫好不叫座？苹果考虑将其打包销售

2019-11-15 8:01:08来源：新浪科技作者：-责编：骑士评论：

11月15日讯据知情人士透露，Apple News+在今年3月份推出后的前48小时里有20多万订阅用户注册，但在此之后就一直很难增加新订阅用户。而苹果的另外一项服务Apple Music却表现喜人，因此该公司正在考虑将Apple News+与Apple TV+和Apple Music捆绑销售。

Apple News+是一款相对于Apple News的高端产品，为iPhone和iPad用户提供热门新闻。Apple News+包括《人物》和《名利场》等杂志，《洛杉矶时报》和《华尔街日报》等报纸，以及Vox、《纽约杂志》等在线出版物。用户可以以每月9.99美元的价格阅读300多种顶级出版物。

虽然苹果没有向出版商透露Apple News+订阅用户的确切数字，但这些知情人士说，自推出的最初几天之后，这个数字并没有出现实质性增长。知情人士说，Apple News+的用户增长令几家出版商感到失望，他们原以为这款产品会带来更多收入。

相比之下，2015年推出的、旨在与Spotify竞争的数字音乐服务Apple Music到2019年年中已经获得超过6000万用户。

苹果公司据悉正在考虑将Apple News+和Apple Music捆绑在一起，Apple Music的月费为9.99美元，Apple TV+的月费为4.99美元。与亚马逊Prime类似，Apple News+作为更广泛内容包的一部分，可能比作为独立产品更有价值。知情人士说，无论采取何种方向，苹果都将在未来几年致力于改进其新闻产品。

对于Apple News+的每一位订阅用户，苹果将获得50%的收入。出版商根据阅读内容的时间分成另一半。一位出版商表示，他的公司每月从Apple News+获得2万至3万美元，这个数字远远低于最初的预期。

另一家出版商表示，尽管订阅收入增长低于预期，但免费产品Apple News的广告收入正缓慢增长。该人士还表示，与更直接的分销方式相比，Apple News+带来了不同的读者群体——更年轻、更女性化。

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关键词：苹果

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