微软拟2020年推出XCloud云游戏，并扩展到Windows 10 PC

11月15日消息，据外媒报道，微软游戏部门负责人菲尔·斯宾塞(Phil Spencer)日前表示，该公司计划在2020年推出游戏流媒体服务XCloud，并将其扩展到Windows 10 PC上。

此外，微软计划明年将Project XCloud与Xbox Game Pass整合，允许玩家直接从云端通过该公司的订阅服务观看游戏直播。不过，微软没有透露这项服务的价格或确切发布日期。

微软云游戏业务负责人卡里姆·乔德里（Kareem Choudhry）曾被问及，当Xbox游戏通过XCloud扩展到PC上时，该公司将如何处理键盘和鼠标支持。毕竟现在支持键盘和鼠标的Xbox游戏并不多，要让开发人员参与进来也是个巨大挑战。乔德里表示：“现在有关Xbox游戏内容的担忧是有道理的，但是未来我们会有更多类型的内容。”

这听起来确实像是微软计划在未来通过XCloud观看PC游戏直播，但乔德里现在只是在暗示有这种可能。微软并没有确切地承诺XCloud最终将走向何方。

尽管微软宣布在2020年推出XCloud，并且会扩展到安卓之外的设备上，但iPad和iPhone仍然没有出现在支持列表中。不过，这种情况可能很快会改变。XCloud主管凯瑟琳·格卢克斯坦（Catherine Gluckstein）解释道：“我们已经有了原型应用并正开始运行，它表现得很好。我们希望它能在iOS上发布，并在适当的时候推出。我们正在与苹果合作。”

除了Xbox One无线手柄之外，微软XCloud还会接受第三方手柄支持。微软计划明年在XCloud中支持索尼的DualShock 4手柄，以及雷蛇的蓝牙手柄和游戏垫。对于那些习惯了PS4手柄但又想通过XCloud玩《Halo》、《Forza》或其他Xbox游戏的人来说，这将是个非常受欢迎的举措。

微软XCloud测试的一个关键部分将是确保这项服务也在全球范围内可用。微软明年将其XCloud预览版扩展到加拿大、印度、日本和西欧。目前还不清楚这些国家将在何时获得访问权限，但微软正在向印度扩张，这一点意义重大。

XCloud可能是微软在印度的一个巨大机遇，特别是在Xbox One游戏机在这个PlayStation销售占主导地位的国家表现不佳的情况下。虽然微软在XCloud预览期间正在向其他国家扩张，但这并不能保证这些市场都会启动。

微软显然近期开始更多地谈论XCloud，因为其主要竞争对手谷歌准备下周推出Stadia服务。谷歌正在积极推进其发布计划，相比之下，微软的方法相对缓慢。