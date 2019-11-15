虎牙押注小程序与虚拟主播，能否找到下一增长点

游戏直播平台虎牙（NYSE：HUYA）日前发布了2019年第三季度财报。报告期内，虎牙总净收入22.65亿元，同比增长77.5%。其中，在线直播业贡献了绝大多数营收，共计21.65亿元，同比增长77.2%。在非美国通用会计准则下，归属于虎牙的净利润为2.064亿元，同比增长70.5%。

而就在财报发布的前一周，虎牙宣布成为继腾讯、阿里、baidu与字节跳动等之后，又一个推出小程序平台的互联网公司，虎牙同时公布了10亿资源扶持计划。这一举动的背后，透露出游戏直播行业求变的渴望。

从行业的竞争情况来看，虎牙早已不安于现状：过去，虎牙在与斗鱼差异化竞争时强调移动端，但如今在手机上它所面对的除了斗鱼，还有抖音快手。再者，PC端围绕打赏所延伸出的玩法创新近些年也已基本触顶。

对虎牙而言，求变正当时。从最新业绩情况来看，虎牙已经走出了实现盈利的第一阶段。接下来的问题是，平台该如何在流量的基础上探索更深的价值。

发力小程序背后，虎牙在传统产业寻新机

11月7日，虎牙CEO董荣杰公布了“虎牙开放平台”这一全新的生态。据介绍，开放平台主要以虎牙小程序为载体，内容涵括核心的直播技术、开发工具、数据服务等基础设施；市场推广、运营活动、应用商店等商业配套服务。开发者可以借助小程序与虎牙的内容结合。

游戏直播的新增长点，本质上还是内容创新和技术创新。虎牙在行业内的竞争对手斗鱼在不久前推出了“直播地球计划”，主打全民科普路线，就是非常典型的拓宽内容边界寻找新意。虎牙此举无疑更偏技术。

具体来看，开放平台目前开放的部分主要涵盖开发工具和开放接口。开发工具上涵盖跨终端开发框架；而开放接口上所开放的内容则足以体现虎牙的野心：分为图像技术，人体识别技术，内容识别技术，与语音技术四大块，背后所透露出的野心则是希望重新定义直播。

广西共此时科技的创始人钟东所是第一批在虎牙直播小程序平台上“吃螃蟹”的人。他向蓝鲸TMT记者表示，团队主攻“直播+物联网”，此次共开发两款小程序：相较于第一款能够让观众在打赏时让主播收到物理反馈（诸如撒真花）的小程序，他的第二款《开心农牧》可能意味着虎牙与传统产业在未来深度合作的可能。

后者可以理解为类似支付宝上的蚂蚁森林与蚂蚁庄园。用户在直播间内可以自由观看养殖场的实况，并自主云喂养家禽，后续则可以参与购买相关家禽的优惠。钟东向蓝鲸TMT记者坦言，最开始自己也没有想到。“一般这种需求都是淘宝或者京东这种购物平台提，但虎牙这种泛娱乐直播平台会需要我们也感到很意外。”

在传统的农牧业生产，从农户生产合作社到最后的消费者，需要经过批发商、农贸市场等五六个环节。即便是加上了物联网系统，更多还是对生产环节产生影响。产品推广、消费者触达、流通环节多仍然是大问题。因此，与产业的合作涉及到的对象就更加复杂：作为平台方的虎牙，作为技术提供方的钟东，主要对接社会类项目的MCN机构（包括销售类主播）以及农场方。可以想象当这一模式能够得到验证时，对于传统农牧业的助力。

“这种小程序更多是在销售端助力，能瞬间让山里的产品让外界知道。我们广西玉林有家鸡蛋生产企业叫农贝贝，他们每年花在销售上的广告大概在500万元左右，销售额可能在千万元左右。让直播间的观众来监控鸡的养殖，甚至是在线参与到打扫等环节中，对营销成本的减少和销量的增加，10%-20%都是完全可期的。”钟东表示。

钟东过去已经为淘宝，京东等开发了类似的产品，在他看来，从技术上是把过去的一套东西拿过来，但这项技术对于整个直播行业的未来来说非常有想象空间。“比如你看一个主播表演，可能有的观众想从正前方视角，有的观众想从侧面来看。或者是两个主播PK人气，可以反映到比如直播间里机器给气球充气的速度。后者都已经可以实现。”

虚拟主播能否讲出新意

除了小程序之外，虎牙还宣布要重点投入当前较为火热的虚拟主播领域。这一过去在泛娱乐领域被反复讨论的产业，能否成为虎牙手中的一道王牌仍有待观察。

“随着5G的到来，普通用户的流量不再是瓶颈，直播将真正迎来5—10倍增长空间的爆发。”虎牙CEO董荣杰在小程序平台发布的当天做出了自己的预测。除了技术开放之外，虎牙的另一发力点将会是虚实结合。为此，虎牙还推出了虚实结合直播开放平台-HERO。

对于主要功能，平台介绍称，“在HERO平台中，虎牙将开放驱动接口，可以让大家用自己的设备，来驱动各种角色；这些角色既包括虎牙提供的数字人模型，也可以是已有的数字IP，或者其他个性化的形象。同时，虎牙也将开放视频结构化技术，以及表情动作的迁移接口。这样，主播和开发者除了采用实时的动作输入，也可以通过这些标准接口，让数字角色从其他视频或者动作库来学习。”

从行业层面看，北京电影学院联合社会科学文献出版社发布的《数字娱乐产业蓝皮书：中国虚拟现实产业发展报告（2019）》显示，目前中国成为全球规模最大的虚拟现实体验馆，虚拟现实游艺设备研发、生产以及落地运营的国家。

另据赛迪顾问预测，到2021年，中国虚拟现实市场规模将达到544.5亿元人民币，年复合增长率达95.2%。

前景固然美好，但对于虚拟艺人来说现实阻碍不少。业内从业者曾向蓝鲸TMT记者表示，阻碍至少有3点：虚拟形象盗版多，制作成本高和较大的技术层面突破难。而放在直播平台上来说，脱离了时间与空间限制的虚拟艺人主播如何能够达到真人主播水平的号召力和“真情实感”，这可能是最难的地方。

星瀚资本高级投资经理黄珊珊认为，虽然5G的到来能够在有限程度上改善线上线下的观看体验，但在CG和全息、交互等领域技术也需要有质的提升。只有同时解决成本和技术的问题才有可能形成线下产业。

“现在，虚拟艺人的运作和传统艺人已经比较接近，但其未来价值不仅限于娱乐产业，有可能只是一个过渡的形式。现在主要还集中在衍生品、IP授权，受众大多是亚文化小圈层。如今资本方对这一行业的判断主要是集中在IP的核心竞争力，完善的技术底层，团队运营推广及商业变现的能力，将技术与内容展现形式结合起来。这对于占领用户心智非常关键。”