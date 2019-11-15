借可折叠浪潮还魂，主打怀旧的摩托罗拉Razr能否重生？

无论是大卫·贝克汉姆、名媛希尔顿还是波诺，21世纪初的所有人似乎都拥有过一台摩托罗拉Razr。凭借其光滑的边缘和金属键盘，它在众多通用翻盖手机中脱颖而出。而且，它的受众不仅包含了精英人士。这款时尚超薄的手机在四年的时间里售出了1.3亿台，并一跃成为有史以来最受欢迎的标志性技术之一。

然后，苹果iPhone的横空出现，彻底摧毁了它，以及我们对功能机的回忆。

十多年后的今天，作为手机发明者的摩托罗拉却在手机领域变得晦涩难耐。现在，它正在试图通过重新设计的Razr实现回归。它结合了复古的翻盖设计和安卓软件，以及创新的可折叠触摸屏显示器，为经典翻盖手机带来了新的变化。有评论家在研究后认为，这款手机既精简怀旧，又带有鲜明的未来主义气息。

摩托罗拉总裁Sergio Buniac在近日的发布会上接受采访时说：“我们认为这是一种特许经营权。”

新的Razr手机售价为1500美元，价格远高于iPhone 11和三星的Galaxy S10等高端手机。但是Bunjac及公司希望它能够再次脱颖而出，从而使摩托罗拉重新振作起来，并使消费者对可折叠产品感到兴奋。

今年年初，可折叠手机经过大肆宣传，并寄予厚望。它们本应重振无线世界，并让我们使用移动设备的方式发生巨大的变化。这个新类别也将成为我们在《少数派报告》或《西部世界》等电视电影作品中看到的那种科幻技术的桥梁。

然而，这一切并没有发生。三星Galaxy Fold的早期缺陷以及华为Mate X的延迟推出，加剧了人们对这一技术耐用性的担忧。甚至摩托罗拉也错过了原本Razr的夏季发售目标。该公司现在将从12月26日开始接受预订，Verizon将于明年1月在美国独家发售该款手机。

令人瞠目的价格显然无济于事。Razr的价格是中端Moto G7手机的五倍。与1980美元的Galaxy Fold或2400美元的Mate X相比，这款手机仍然是便宜的。

与这两款被定位为各自未来品牌的设备不同，摩托罗拉将回归其最知名的图标之一，以此作为进入超高端智能手机市场的一种方式。它希望怀旧的情怀，再加上6.2英寸无缝显示屏和紧凑设计，将足以引起人们的注意。

手机市场份额约3%的摩托罗拉正面临艰难的上升阶段。该公司现在专门生产廉价手机，因此价格仍然是个问题。尚不清楚Razr这个名字是否会受到在翻盖手机时代长大的老一代消费者的喜爱，也不知道是否会吸引年轻用户加入，毕竟大多数年轻用户将第一款iPhone视为标志性手机。

可以肯定的是，摩托罗拉和联想对Razr抱有很大的野心。它们在可折叠屏幕上进行了独特的下注，使设备变得更小，而三星和华为的设备则变成了更大的平板电脑。

消费者研究公司Techsponential的分析师Avi Greengart表示：“如果目标是用可折叠的手机来引起轰动，那将非常有效。摩托罗拉可以做的任何事情都可以打破目前的混乱，并提醒人们它们仍然可以制造出理想的手机。”

回到未来

摩托罗拉全球行业设计师Mike Jahnke说：“当时我们还不知道自己在创造这些标志性设备。”

作为原版Razr的设计师之一，已在摩托罗拉工作21年的Jahnke分享了有关名人的故事，这些名人纷纷要求翻盖手机的特殊款式。在摩托罗拉采取明智的步骤，将Razr的特殊黑色版本放入2005年奥斯卡金像奖的礼物袋后，该设备已成为其标志性设备。此后不久，每个重量级人物都需要拥有一个根据自己的喜好进行定制的手机。

网球明星莎拉波娃拥有自己的签名版收集。摩托罗拉为Miami Ink TV节目和杜嘉班纳制作了定制版本。波诺要求为他的“Product Red”慈善组织提供定制红色版本。

在最初以600美元的价格在无线运营商Cingular独家发售之后，摩托罗拉又增加了新的运营商、新的型号并降低了价格。

摩托罗拉完成了当时令人印象深刻的任务，即翻盖手机既酷又易于使用。

Counterpoint Research分析师Neil Shah表示，到2006年，该公司已拥有全球手机市场超过五分之一的份额。Razr甚至催生了三星和三洋Katana等竞争对手许多仿制薄型手机。摩托罗拉试图通过Rizr或Slvr之类的手机再次复制Razr的成功。足球传奇人物大卫·贝克汉姆成为了Razr 2的代言人。

Recon Analytics顾问Roger Entner表示：“其他所有人都必须努力追赶。山寨产品将Razr变成了更具标志性的设备。”

但是一年后，苹果首席执行官史蒂夫·乔布斯发布了他的iPhone。摩托罗拉则缓慢而稳定地滑入无关紧要的阶段。

Razr的新起源

接下来几年的挣扎最后被证明是多余的。尽管贝克汉姆尽了最大的努力，但摩托罗拉从未找到Razr的继任者。该公司将其消费者手机业务和企业无线电业务划分为不同的实体。十年前，Motorola Mobility推出了首款主流安卓手机Droid。摩托罗拉曾尝试利用Droid带回Razr。

然而，随着苹果和三星的财富增长，其市场份额和利润率逐渐下滑。2011年秋天，谷歌收购了它的业务。在经历了三年多的损失之后，谷歌将摩托罗拉卖给了以笔记本电脑而闻名的联想。

大约在谷歌控制的时候，摩托罗拉开始使用塑料作为显示器的材料。大多数手机制造商都使用玻璃，因为它具有更大的重量和更优质的感觉。但是塑料可以弯曲折叠，并且当用特殊涂层处理时，事实证明它出奇地耐用。

因此，尽管具有里程碑意义的设备历史悠久，但还是Droid Turbo 2为新的Razr提供了主要灵感。

Droid Turbo 2作为Verizon独家发售产品于2015年推出，是首款使用经过特殊硬化的塑料显示屏的手机。Moto Z Force等后来的手机也同样使用了这项技术。

大约在同一时间，工程师和设计师正在研究可折叠设备，并开始与联想的合作伙伴进行合作。联想的日本部门在其YOGA笔记本电脑中使用的铰链设计方面拥有丰富的专业知识。这些团队在2016年的联想Tech World大会上展示了这项努力的早期成果，其中包括一个环绕在手腕上的手机。而可以使用的原型仍位于摩托罗拉的设计实验室中。

联想首席执行官杨元庆在一份声明中表示：“新的Razr是重塑了设计和创新的标志。这也是我们公司现有工程技术实力的有力反映。”

在内部，摩托罗拉开发了20多个不同的原型，到2016年底，终于出现在了可折叠成较小设备的手机上。摩托罗拉高管们看到了最终原型的翻盖设计与原版Razr之间的相似之处。

突然之间，Razr卷土重来了。

摩托罗拉设计副总裁Ruben Castano说：“我们并没有直接着手进行Razr的设计，但这是可以理解的。”

团队甚至从原版Razr的设计方案中抽了一页，将零件推入底座的较厚部分中。这次，摩托罗拉增加了许多其他硬件，包括用于4G LTE的22频段蜂窝无线电波天线、指纹传感器、Wi-Fi和GPS等。

在接下来的两年中，摩托罗拉的设计师和工程师悄然地对该项目进行了研发。2017年，摩托罗拉将早期原型带给了Verizon。

Verizon Wireless的设备和消费产品副总裁Brian Higgins说：“这是一种当你放在餐桌上可以非常引人注目的设备。”

今年1月，《华尔街日报》报道了Raze的回归及其高昂的价格标签。继任天堂的NES Classic和诺基亚3310直板手机之后，这是引起怀旧浪潮的最新标志性产品。

而时机也是恰到好处的。在三星展示了Galaxy Fold之后，公众对可折叠手机的兴奋达到了高潮，甚至夺走了其旗舰Galaxy S10智能手机的光线。几天后，华为与Mate X参加了在巴塞罗那举行的世界移动通信大会贸易展。尽管价格昂贵，但这些设备的市场正在形成。

然而，在匆匆推出之后，三星Galaxy Fold的早期评价开始崩溃。

缩小间隙

摩托罗拉的高管似乎对三星事件并不感到震惊。

Buniac说：“我并不感到惊讶，这就是新技术所要做的——解决问题。”

Castano说，这一消息让他确认，自己的团队正在正确的轨道上前进，因为他的早期原型之一看上去与Fold相似。

但是Higgins却承认存在一定的影响。他说：“当相关报道出来后，我立即回到摩托罗拉。”他指出，他让该公司重新运行了所有规格测试。

摩托罗拉对此充满信心的是它为新款Razr创造的独特铰链设计。最终目标是创建一种机制，可以让屏幕自行合拢。但这里存在着一个难题：如果将一片完全平整的塑料或纸张折叠起来，则不可避免地会产生折痕。

这就是向内折叠的Galaxy Fold在中间留有很大空隙的原因。这也是华为选择将其折叠屏放置在外部的原因。通过增加折叠半径，可以减少显示器上的压力和折痕的可能性。

这不是一个容易的过程。早期的原型手机的两侧各有一个巨大的铰链，使它看起来像Dumbo一样的耳朵，这样的造型会破坏美观。

最终，设计人员能够使用所谓的零间隙铰链完成完整的折叠。像早期的原型一样，铰链仍留在侧面，但相距不远。实际上，你仍然可以看到一些齿轮暴露在外，从而可以窥见结构的机械原理。它还增加了显示屏向内弯曲的空间。如果你可以在折叠手机时查看其横截面，则会看到屏幕以复杂的水滴形状弯曲，而不是平坦折叠。

摩托罗拉创新与架构总监兼首席工程师Tom Schirtzinger向我们介绍了Razr的不同组件，并指出显示面板只有五层，其中一层由不锈钢制成，厚度仅为360微米。

Schirtzinger于23年前从大学直接进入摩托罗拉的研发团队。他还表示，Razr显示器还增加了用于Shattershield显示器的类似硬涂层，这样它就可以承受塑料显示器容易出现的刮痕。但是团队在涂层上保持了一定的灵活性。

摩托罗拉还在弯曲点两侧的显示屏后面增加了钢板，以加固显示屏并弄平任何折痕，这就是三星在其加固型Galaxy Fold上采取的步骤。

Schirtzinger说：“我们研究了失败的可能原因，并予以解决。”

更大并不总是更好

与三星或华为很早展示其产品不同，摩托罗拉将Razr一直保护在自己的怀抱中。

摩托罗拉最初设定了在夏季推出Razr的目标。当被问及延误时，Buniac喊道：“我是巴西人，所以我说的夏天是1月份。”然后，他才承认该公司的确错过了截止日期。

“当然，我们希望快速上市，但我们并不着急推出，因此我们认为现在是正确的时机，”Buniac说。

除了时间点之外，Razr在Mate X和Galaxy Fold中脱颖而出，因为其设计使手机从普通尺寸缩小到较小尺寸。全球设计研究总监Laura Joss表示，消费者调查显示，人们并不总是希望更大尺寸的显示器。

摩托罗拉将Razr定位为理想的折衷方案。

翻盖设计意味着摩托罗拉在折叠时可以合并第二个2.7英寸的外部“Quick View”屏幕，就像原版的屏幕一样。由于主要的16兆像素摄像头位于其下方，因此它可以处理通知、控制音乐并用作自拍显示。

摩托罗拉创新产品总经理Jeff Snow表示，自7月份以来，他一直在没有打开翻盖的情况下使用Razr。取而代之的是，他选择在较小的辅助屏幕上分类消息和其他通知。

摩托罗拉并不是唯一考虑这种方法的公司。三星在上个月的年度开发者大会上展示了一款水平折叠手机的样机。TCL在世界移动大会上展示了可折叠翻盖手机的原型。

也许在一年之内，翻盖手机可能会成为新的时尚。

怀旧

原版的Razr设计包括那些金属按键和10毫米厚的底盘，当你握住它时仍会引起情感上的反应。当我们实际使用电话进行通话时，会召回曾经的记忆。

这也提醒我们，摩托罗拉曾经是创新的巨人，像苹果和谷歌那样为研发投入了巨额资金。

摩托罗拉希望新的Razr现在能激起其中的一些回忆。它甚至还保留了一些小细节，例如当你合上手机时设备会发出满足的声音，这是我们在很长时间以来已经体验不到的感觉。

尽管Razr品牌的确在年长的消费者中引起了怀旧的共鸣，但美好的回忆可能不足以证明1500美元价格的合理性。

研究公司IDC的分析师Ramon Llamas说：“怀旧只能让你走到现在。”

Razr品牌可能甚至无法收获年轻用户，因为在大多数年轻用户的记忆中并不存在着曾经那种笨拙的手机。Creative Strategies的分析师Carolina Milanesi表示，她建议摩托罗拉更多的强调新设计和可折叠趋势，而不是停留在过去的时尚上。

她说：“Razr完全是关于设计的。人们之所以使用Razr，是因为它很酷，而不是因为它很棒。”

摩托罗拉表示，它希望Razr能够维持智能手机的平均使用寿命。但是为了帮助客户，该公司将在部件或显示器出现故障的情况下提供24小时的更换时间，尽管它没有说保修期有多长。

摩托罗拉的业务一直在增长，在经过多年的失败后，于近日公布了其盈利能力。尽管如此，它在年底仍将只占据约3%的市场份额。当Buniac开始将重点转向发展业务和推出更多高端设备时，他对Razr显然抱有现实的期望。

Buniac说：“我不认为这是灵丹妙药。我们认为这是一个刚刚开始的旅程。”

这次，全新的Razr可能不会有名人排队抢购独家版本。当被问及贝克汉姆是否会重返代言全新的可折叠版本设备时，Jahnke说：“我们很乐意卖一部手机给他。”