震撼人心：《此时此刻•2019大阅兵》4K电影今起登陆全国院线

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IT之家11月15日消息 据人民网消息，之前曾报道过的《此时此刻•2019大阅兵》4K电影今起将正式登陆全国各大院线。
据报道，《此时此刻•2019大阅兵》4K电影的镜头由4K超高清信号收录和5.1环绕声制作，并对画面进行逐帧调整和颜色矫正，整体效果十分出众。
早前由中央广播电视总台影视翻译制作中心、中国国际电视台、央视频联合出品的六种外语版4K直播电影《大阅兵·2019》已在京正式发布，面向全球发行。
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